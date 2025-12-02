Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 19:58

Стало известно, с чего началась встреча Путина и Уиткоффа

Встреча Путина и Уиткоффа началась с обсуждения прогулки по Москве

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (второй слева) во время встречи. Третий слева — зять президента США Джаред Кушнер, справа — генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическо Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (второй слева) во время встречи. Третий слева — зять президента США Джаред Кушнер, справа — генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическо Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером с обсуждения их прогулки по Москве. Он подчеркнул, что городские власти гордятся результатами работы по развитию столицы, передает пресс-служба Кремля.

Администрация столицы приложила массу усилий для улучшения Москвы, уточнил Путин в ходе открытой части переговоров. Уиткофф же в ответ отметил, что город является удивительным.

Ранее глава РФ прокомментировал претензии европейских государств, связанные с их неучастием в украинских мирных переговорах. Он напомнил, что инициатива отказа от участия в этом диалоге изначально исходила от самих европейских политиков.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Путин предупредил Евросоюз о готовности страны к противостоянию, отметив попытки ЕС спровоцировать военный конфликт. По его словам, действия европейских лидеров направлены на блокирование мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Владимир Путин
Стив Уиткофф
Джаред Кушнер
переговоры
Москва
