Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 08:28

Помощник Путина раскрыл итоги переговоров с США

Ушаков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа была полезной и конструктивной

Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Фото: kremlin.ru
Переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером были полезными и конструктивными, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, беседа выдалась содержательной.

Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной, — сказал Ушаков.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле накануне, 2 декабря. Она продлилась почти пять часов. От российской стороны в переговорах участвовали Ушаков, а также спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Ушаков рассказал, что компромиссный вариант плана по урегулированию на Украине пока не сформирован. По его словам, некоторые наработки США неприемлемы, но есть и те, которые могут стать основой для дальнейшего диалога.

Ушаков также отметил, что в ходе недавних переговоров российскому руководству были переданы дополнительно четыре документа. Все они касались американских мирных инициатив по урегулированию на Украине.

Юрий Ушаков
Владимир Путин
переговоры
США
Стив Уиткофф
Украина
