Ушаков рассказал, как прошло обсуждение компромиссного плана по Украине Ушаков: компромиссного плана по Украине пока нет

Компромиссный вариант плана по урегулированию на Украине пока не сформирован, приводит пресс-служба Кремля заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова по итогам переговоров. По его словам, некоторые наработки США неприемлемы, но есть и те, которые могут стать основой для дальнейшего диалога.

Некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать, — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х позитивно высказался о состоявшейся в Кремле встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Посвященные урегулированию ситуации на Украине переговоры он назвал продуктивными.

По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике Андрея Климова, приезд зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву говорит об особой важности планируемой встречи между российской и американской сторонами. Данный визит связан не столько с деловыми проектами, сколько с высокой степенью доверия, которой пользуется эмиссар, считает он.