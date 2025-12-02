Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 16:53

В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд зятя Трампа в Россию

Член СВОП Климов: приезд зятя Трампа в Россию говорит об особой важности встречи

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Приезд зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву свидетельствует об особой важности планируемой встречи между российской и американской сторонами, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, данный визит связан не столько с деловыми проектами, сколько с высокой степенью доверия, которой пользуется эмиссар.

Мне кажется, что приезд Кушнера в РФ не завязан на каких-либо проектах, потому что для этого нет необходимости привлекать близких родственников. Скорее всего, внутриполитическая ситуация в Вашингтоне настолько сложна, что Трамп не может абы кому доверить встречу РФ и США. С другой стороны, понятно, что когда человек один представляет интересы столь важного государства, как Соединенные Штаты, то это не всегда бывает удобно. Лучше все-таки, когда люди могут посоветоваться и иметь дополнительный охват того, что происходит за переговорным столом. Привлечение людей, максимально близких к Трампу, говорит об очень большом значении, которое придается данной встрече, — пояснил Климов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным американскую сторону будут представлять только два переговорщика — спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и Кушнер. Он уточнил, что диалог состоится после 17:00 мск.

