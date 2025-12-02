Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным Песков: на переговорах с Путиным будут присутствовать только Уиткофф и Кушнер

На предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным американскую сторону будут представлять только два переговорщика — спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что диалог состоится после 17:00 мск, передает ТАСС.

После 17:00 мск начнется российско-американская встреча. Путин в Кремле примет господина Уиткоффа — главного американского переговорщика по украинским делам, который прибудет сюда. И вместе с ним также будет Кушнер. Состоится беседа, — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России дал позитивную оценку действиям Соединенных Штатов как посредника в украинском кризисе, охарактеризовав их как весьма результативные. Данное заявление было сделано им накануне российско-индийского саммита в Нью-Дели.

Кроме того, Песков заявил, что европейские страны не желают слышать российскую позицию по украинскому вопросу. Он отметил, что отсутствие диалога делает невозможным взаимопонимание, однако подчеркнул, что в отношениях с Индией ситуация диаметрально противоположна.