Песков заявил об отсутствии диалога с Европой по одному вопросу Песков: Европа не хочет слушать Россию по теме Украины

Европа не хочет слушать Россию по теме Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что без диалога нельзя понять позицию друг друга. При этом он подчеркнул, что «с Индией все наоборот», передает ТАСС.

Мы не общаемся с европейцами. У нас нет диалога, ни одного слова. Так как же можно узнать позицию своих коллег по такой сложной проблеме, если вы не общаетесь друг с другом? Это наша самая большая проблема, — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что безнадежность европейцев очевидна, каждый раз при появлении перспективы решения по Украине они бросают все силы на его срыв. По его словам, российская сторона продолжает диалог с Вашингтоном, так как Белый дом в сложившихся условиях проводит здравый курс и воспринимает ситуацию вокруг Украины более адекватно, чем ЕС.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.