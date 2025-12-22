Песков оценил возможность публичного урегулирования конфликта на Украине Песков: конфликт на Украине нельзя урегулировать в публичном формате

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта не может быть публичным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Россия 1». По его словам, работа над столь сложной проблемой требует непубличного формата.

В публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы, — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Кремль не располагает информацией, о чем говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда упомянул в своей речи «прорыв» в переговорах по Украине. По его словам, Москва надеется получить со временем необходимые разъяснения по этому вопросу.

До этого американский вице-президент зафиксировал большой прогресс в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, в ближайшие недели ожидаются «хорошие новости». Также он подчеркнул, что в администрации президента США разочарованы тем, что кризисную ситуацию пока не удалось разрешить. В частности, власти во главе с Дональдом Трампом считали, что этот конфликт будет проще всего урегулировать.