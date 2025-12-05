Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 декабря 2025 в 07:15

В США указали на большой прогресс в урегулировании на Украине

Джей Ди Вэнс: фиксируется большой прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Большой прогресс фиксируется в урегулировании конфликта на Украине, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в разговоре с телеканалом NBC News. По его словам, в ближайшие недели ожидаются «хорошие новости». Также он подчеркнул, что в администрации президента США разочарованы тем, что кризисную ситуацию пока не удалось разрешить. В частности, власти во главе с Дональдом Трампом считали, что этот конфликт будет проще всего урегулировать.

Я думаю, что как бы то ни было, мы добились большого прогресса. Но мы еще не дошли до финишной черты. Думаю, есть надежда, что в следующие несколько недель появятся хорошие новости на этом направлении, — отметил он.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Джей Ди Вэнс
урегулирование
переговоры
Украина
Россия
