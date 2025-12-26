Средства ПВО России сбили более тысячи беспилотников ВСУ МО: средства ПВО уничтожили за неделю 1350 дронов ВСУ самолетного типа

За неделю российские системы противовоздушной обороны уничтожили 1350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщило Министерство обороны России. Также средства ПВО сбили семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow британского производства.

Кроме того, уничтожены 21 управляемая авиационная бомба, восемь реактивных снарядов из американских систем залпового огня HIMARS, одна управляемая ракета большой дальности «Нептун» и четыре реактивных БПЛА.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что на Запорожском направлении российские войска осуществили крупный прорыв линии обороны противника. Наступление развивается западнее города Орехов, а ширина прорыва превышает 20 километров. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

До этого источники в силовых структурах сообщали, что в районе населенного пункта Павловка был нанесен удар по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. В результате были ликвидированы несколько командиров украинских подразделений. Противник понес значительные потери среди рядового состава.