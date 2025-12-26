Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:46

БПЛА «постучался в двери» солдатам ВСУ и попал на видео

В Сети показали видео уничтожения объекта ВСУ в Глушковке с помощью БПЛА

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские военные уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками, находившийся в селе Глушковка на Купянском направлении, передает Telegram-канал SHOT. С этой позиции в шести километрах от Купянска ВСУ запускали дроны для разведки и атак на российские позиции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате удара были ликвидированы два украинских военнослужащих, находившихся в этом пункте, говорится в сообщении. По данным источника, выживших после поражения цели нет.

Ранее в российских силовых структурах сообщили о ликвидации нескольких вражеских командиров в результате удара по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ возле Павловки. По данным источника, также подтверждены значительные потери среди рядового состава противника.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские тяжелые беспилотники «Бердыш» будут использоваться в зоне специальной военной операции для установки мин на дорогах в оперативном тылу противника. По его словам, данные аппараты могут переносить до 50 килограммов груза и преодолевать значительные расстояния.

Купянск
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Врач напомнил об одном из главных факторов развития онкологий
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.