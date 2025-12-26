БПЛА «постучался в двери» солдатам ВСУ и попал на видео

БПЛА «постучался в двери» солдатам ВСУ и попал на видео В Сети показали видео уничтожения объекта ВСУ в Глушковке с помощью БПЛА

Российские военные уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками, находившийся в селе Глушковка на Купянском направлении, передает Telegram-канал SHOT. С этой позиции в шести километрах от Купянска ВСУ запускали дроны для разведки и атак на российские позиции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате удара были ликвидированы два украинских военнослужащих, находившихся в этом пункте, говорится в сообщении. По данным источника, выживших после поражения цели нет.

Ранее в российских силовых структурах сообщили о ликвидации нескольких вражеских командиров в результате удара по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ возле Павловки. По данным источника, также подтверждены значительные потери среди рядового состава противника.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские тяжелые беспилотники «Бердыш» будут использоваться в зоне специальной военной операции для установки мин на дорогах в оперативном тылу противника. По его словам, данные аппараты могут переносить до 50 килограммов груза и преодолевать значительные расстояния.