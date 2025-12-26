ЦБ показал обновленную купюру в 1000 рублей

Центробанк РФ выпустил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Купюра сохранила цветовую палитру — бирюзовая гамма. Регулятор опубликовал изображение новой купюры на своем сайте.

На лицевой стороне купюры размещено изображение Никольской башни Нижегородского кремля. На обороте показаны Саратовский автомобильный мост, скоростной «Метеор-120Р» и казанский Дворец земледельцев.

Обновленная купюра выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс. Она появится в обращении поэтапно и будет использоваться вместе с банкнотами выпуска 1997 года на равных правах.

Обновление банкноты номиналом 1000 рублей станет четвертым по счету изменением дизайна с момента первого ее выпуска в марте 1992 года. Это будет седьмое изменение купюры, если брать в расчет промежуточные модификации, включая усиление защиты.

Ранее депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис заявили, что в России должна появиться новая купюра номиналом в 10 тыс. рублей. По их мнению, появление банкноты в стране объективно необходимо в современных условиях.