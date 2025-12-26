Салат «Кальмар «а-ля рюс» — хит новогоднего стол за 15 минут!

Семья и жизнь

Простой салат с кальмарами по классическому русскому рецепту

Этот салат привлекает внимание своей необычной подачей и более легкой, свежей текстурой по сравнению с другими салатами. При этом он остается сытным и очень праздничным. А готовится из самых простых, типично русских ингредиентов!

Возьмите 400 граммов очищенных тушек кальмара. Отварите их в кипящей, подсоленной воде ровно 1,5 минуты (не дольше!), затем сразу же остудите в ледяной воде. Нарежьте кальмары тонкой соломкой.

Сварите 3 куриных яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Натрите на крупной терке 1 крупную сырую морковь (для хруста и сладости). Нарежьте тонкими полосками 100 граммов твердого сыра (лучше всего подойдут чеддер или пармезан). Для свежести добавьте 1 красный сладкий перец, нарезанный тонкой соломкой, и 1/2 пучка свежего укропа.

Приготовьте легкую заправку (она заменит традиционный майонез). Смешайте 3 столовые ложки натурального йогурта (без добавок) и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте 1 чайную ложку дижонской горчицы (для пикантности) и 1/2 чайной ложки лимонного сока. Посолите и поперчите по вкусу.

Соедините в большом салатнике кальмары, яйца, морковь, сыр, перец и укроп. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Подавайте салат в красивом салатнике.

Совет: для финального «огонька» украсьте салат перед подачей 1 столовой ложкой красной икры и несколькими оливками.

Салат «Пигалица»: еще один вариант блюда с кальмарами на ваш новогодний стол.