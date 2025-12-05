Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 декабря 2025 в 06:15

Морское сокровище: салат «Пигалица» — безупречный вкус за 15 минут

Простой салат «Пигалица»: будет готов за 15 минут Простой салат «Пигалица»: будет готов за 15 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нежный, морской и по-настоящему праздничный — такой салат прекрасно смотрится на новогоднем или любом другом праздничном столе.

Начните с морепродуктов. Возьмите 2 тушки кальмара и 200–300 граммов очищенных креветок. Отварите их до готовности: креветкам достаточно 2–3 минут в кипящей подсоленной воде, а кальмарам — не более 1–2 минут, чтобы они не стали «резиновыми». Остудите морепродукты.

Пока кальмары и креветки остывают, подготовьте остальные компоненты. Нарежьте небольшими аккуратными кусочками 150 граммов слабосоленой семги (или форели). Возьмите 2 средних помидора, нарежьте их кубиками и, если они очень сочные, слегка промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Теперь нарежьте отваренные кальмары небольшими кусочками, а креветки оставьте целыми, если они некрупные. В салатник добавьте нарезанную семгу, помидоры и немного натертого сыра (примерно 50 граммов).

Заправьте салат майонезом. Тщательно, но очень аккуратно перемешайте все составляющие. Переложите салат в порционный салатник или креманки. Украсьте его сверху красной икрой и мелко нарубленной свежей зеленью.

  • Совет: для лучшего вкуса используйте свежую, а не замороженную моцареллу вместо твердого сыра — ее нежность идеально подчеркнет вкус морепродуктов.

Читайте также: салат «Крабовая слойка» из 4 продуктов — простой и недорогой.

рецепты
салаты
простой рецепт
быстрые рецепты
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти предложили существенно повысить минимальный размер пенсии
Долги других стран перед Россией достигли 30-летнего максимума
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 декабря: инфографика
Стало известно, на что могут пойти недовольные украинской властью бойцы ВСУ
Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 41 украинского БПЛА
Россиянам дали совет, как избежать неприятностей в Таиланде
В США указали на большой прогресс в урегулировании на Украине
Народная артистка России лишилась всех товарных знаков
Британия готова передать Киеву российские активы на $10,6 млрд
500 000 в месяц: самые востребованные профессии, где можно много заработать
Юрист ответил, чем может обернуться неправильно подобранный ник в Telegram
Домрачева раскрыла реакцию белорусов на нейтральный статус спортсменов
Раскрыто, какие советы лидеры ЕС давали Зеленскому перед переговорами с РФ
Психолог объяснила, почему молодежи не хватает времени на отношения
Психолог объяснила, как реагировать на просьбу сына купить подарок девушке
Конфликт украинских силовиков закончился точным ударом «Гераней»
Морское сокровище: салат «Пигалица» — безупречный вкус за 15 минут
Домрачева оценила уровень биатлонных стартов с участием россиян и белорусов
Россиянам рассказали, к чему может привести покупка живой ели с рук
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.