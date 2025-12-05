Морское сокровище: салат «Пигалица» — безупречный вкус за 15 минут

Семья и жизнь

Простой салат «Пигалица»: будет готов за 15 минут

Нежный, морской и по-настоящему праздничный — такой салат прекрасно смотрится на новогоднем или любом другом праздничном столе.

Начните с морепродуктов. Возьмите 2 тушки кальмара и 200–300 граммов очищенных креветок. Отварите их до готовности: креветкам достаточно 2–3 минут в кипящей подсоленной воде, а кальмарам — не более 1–2 минут, чтобы они не стали «резиновыми». Остудите морепродукты.

Пока кальмары и креветки остывают, подготовьте остальные компоненты. Нарежьте небольшими аккуратными кусочками 150 граммов слабосоленой семги (или форели). Возьмите 2 средних помидора, нарежьте их кубиками и, если они очень сочные, слегка промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Теперь нарежьте отваренные кальмары небольшими кусочками, а креветки оставьте целыми, если они некрупные. В салатник добавьте нарезанную семгу, помидоры и немного натертого сыра (примерно 50 граммов).

Заправьте салат майонезом. Тщательно, но очень аккуратно перемешайте все составляющие. Переложите салат в порционный салатник или креманки. Украсьте его сверху красной икрой и мелко нарубленной свежей зеленью.

Совет: для лучшего вкуса используйте свежую, а не замороженную моцареллу вместо твердого сыра — ее нежность идеально подчеркнет вкус морепродуктов.

