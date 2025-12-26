Вместо селедки под шубой — салат «Лимонная долька» со шпротами. Простая сборка, а результат — на миллион

Новогодний стол — это всегда простор для творчества, где даже знакомые вкусы можно преподнести так, что гости искренне удивятся. Салат «Лимонная долька» — блестящий тому пример. Он объединяет в себе насыщенный, пикантный вкус: дымчатые шпроты, обжаренные шампиньоны, острую корейскую морковь и нежный плавленый сыр. Но истинный восторг вызывает его подача — салат выкладывается в форме сочной лимонной дольки и украшается тертыми желтками и белками. Это превращает привычное слоеное блюдо в настоящее съедобное украшение, которое привнесет на ваш праздник яркую, солнечную нотку и точно никого не оставит равнодушным.

Отварите 3 картофелины, 1 морковь и 4 яйца, остудите и очистите. 8 шампиньонов нарежьте пластинками и обжарьте до готовности. Подготовьте 100 г корейской моркови и 10 шпрот. Натрите картофель, вареную морковь, яичные белки и желтки на отдельных терках. Плавленый сыр (30 г) натрите на мелкой терке. На большое блюдо выложите картофель, сформировав полукруг-дольку, и смажьте майонезом. Последовательно укладывайте слои, промазывая каждый майонезом: шпроты, вареная морковь, обжаренные грибы, корейская морковь, плавленый сыр. Всю поверхность салата густо посыпьте тертыми яичными белками. Вдоль дольки сделайте полоску из тертых желтков, имитируя лимонную цедру. Дайте салату пропитаться в холодильнике 3–4 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.