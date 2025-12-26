Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 13:44

Такой паштет не стыдно подать на стол к Новому году — готовлю за копейки, а вкус фантастический

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот паштет — отличная база для экспериментов. В готовую массу можно добавить немного тертого сыра, чеснока, пропущенного через пресс, или зеленого яблока. Для пикантности — ложку горчицы или соуса «Песто». Если хочется кремовости, можно вмешать ложку натурального йогурта или мягкого творога. Каждый раз можно получать новый оттенок вкуса.

Куриную грудку (600-700 г) и очищенную, нарезанную крупными кусками морковь (300-400 г) кладу в кастрюлю. Заливаю водой, чтобы покрывало, добавляю соль (1-1,5 ч. л.) и перец горошком по желанию. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю при слабом кипении 30 минут. За 5-10 минут до конца добавляю лавровый лист. Снимаю с огня и даю полностью остыть в бульоне.

Луковицу (30-50 г) мелко-мелко режу. Заливаю ее яблочным уксусом (3-4%), чтобы слегка покрыло, и оставляю мариноваться на 5-10 минут.

Достаю курицу и морковь из бульона (бульон можно сохранить для супа). Куриное мясо отделяю от костей и кожи. Пропускаю мясо и морковь через мясорубку с крупной решеткой в миску.

Вареные яйца (3 шт.) натираю на крупной терке и добавляю к курино-морковной массе. Мелко рублю укроп. С лука сливаю уксус.

Соединяю все ингредиенты в миске: мясо с морковью, яйца, укроп и маринованный лук. Тщательно перемешиваю. Пробую и при необходимости добавляю еще соли и молотого черного перца.

Паштет готов. Храню в закрытом контейнере в холодильнике. Перед подачей даю немного постоять при комнатной температуре.

