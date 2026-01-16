Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 11:30

Такую самсу можно готовить хоть каждый день — суперленивый рецепт: собираю за 30 минут с сочной начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда душа просит чего-то домашнего, теплого и ароматного, а руки не доходят замешивать тесто, этот рецепт становится спасением. От разморозки теста до румяных треугольников на столе проходит не больше 40 минут.

1 куриное филе нарезаю небольшими кубиками (примерно 1,5 см). 70 г твердого сыра нарезаю мелкими кубиками или натираю на крупной терке. Смешиваю курицу и сыр в миске, добавляю соль и черный перец по вкусу. 500 г слоеного теста размораживаю по инструкции. Немного раскатываю пласт и разрезаю его на квадраты со стороной примерно 10 см. На центр каждого квадрата выкладываю порцию курино-сырной начинки. Сворачиваю тесто в треугольник, соединяя противоположные углы, и тщательно защипываю края пальцами или прижимаю вилкой для красоты. Верх каждого треугольника протыкаю вилкой в нескольких местах, чтобы выходил пар. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смазываю каждую самсу взбитым яйцом и посыпаю кунжутом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–30 минут до красивого золотистого цвета. Подаю теплыми.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот
Общество
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот
Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе
Общество
Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе
Готовим «Улитку»: ветчина и сыр в рисовой бумаге — хрустящая, тягучая и очень быстрая вкуснятина на завтрак
Общество
Готовим «Улитку»: ветчина и сыр в рисовой бумаге — хрустящая, тягучая и очень быстрая вкуснятина на завтрак
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот
Общество
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот
Самые канцерогенные продукты: можно ли их есть и как часто
Общество
Самые канцерогенные продукты: можно ли их есть и как часто
еда
закуски
выпечка
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенаторы забили тревогу из-за цен на заправках
Политолог предрек незавидную участь США в 2026 году
Наступление ВС РФ на Харьков 16 января: ТОСы выжигают ВСУ, что в Купянске
Трамп проведет очередную встречу по Украине в Давосе
Автоэксперт назвал нестандартный способ сэкономить топливо на трассе
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.