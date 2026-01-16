Такую самсу можно готовить хоть каждый день — суперленивый рецепт: собираю за 30 минут с сочной начинкой

Когда душа просит чего-то домашнего, теплого и ароматного, а руки не доходят замешивать тесто, этот рецепт становится спасением. От разморозки теста до румяных треугольников на столе проходит не больше 40 минут.

1 куриное филе нарезаю небольшими кубиками (примерно 1,5 см). 70 г твердого сыра нарезаю мелкими кубиками или натираю на крупной терке. Смешиваю курицу и сыр в миске, добавляю соль и черный перец по вкусу. 500 г слоеного теста размораживаю по инструкции. Немного раскатываю пласт и разрезаю его на квадраты со стороной примерно 10 см. На центр каждого квадрата выкладываю порцию курино-сырной начинки. Сворачиваю тесто в треугольник, соединяя противоположные углы, и тщательно защипываю края пальцами или прижимаю вилкой для красоты. Верх каждого треугольника протыкаю вилкой в нескольких местах, чтобы выходил пар. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смазываю каждую самсу взбитым яйцом и посыпаю кунжутом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–30 минут до красивого золотистого цвета. Подаю теплыми.

