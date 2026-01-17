Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 07:53

Раскрыто, почему Британия добивается третьей мировой войны на Украине

Депутат Барбашов: Британия зарабатывает на Украине из-за безнаказанности

Власти Великобритании продолжат разжигать конфликт на Украине вплоть до перерастания его в мировую войну до тех пор, пока убеждены, что не станут целью ответного удара, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. По его словам, которые приводит ТАСС, Лондон разрабатывает новую баллистическую ракету наземного базирования Nightfall для Киева и хочет нарастить удары по России, формально оставаясь вне противостояния.

Пока они остаются в этом убеждении, их действия по эскалации конфликта на Украине вплоть до разжигания новой мировой войны будут продолжаться, — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны Владимиром Зеленским и его принципиальностью. В частности, американский лидер выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

До этого стало известно, что европейские лидеры готовятся возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Аналитики считают, что такой шаг станет отходом от нынешней стратегии ЕС, которая строилась на конфронтации с Россией и не принесла заметных результатов.

