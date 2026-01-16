Закуска «Томатные лодочки» с яйцом и сыром — простая, сочная и полезная идея для вечеринки или семейного праздника: делюсь рецептом

Этот рецепт — отличный холст. В начинку можно добавить мелко порубленный укроп или зеленый лук, крупинки икры или крошеный бекон. Вместо сметаны использовать греческий йогурт, а помидоры заменить на кружочки огурца или половинки яичного белка.

4 вареных яйца и 40 г маложирного твердого сыра натираю на мелкой терке. 1 зубчик чеснока пропускаю через пресс или мелко тру. Соединяю яйца, сыр, чеснок, добавляю 30 г сметаны 15%, соль и любимые специи (паприка, черный перец, сушеные травы). Тщательно перемешиваю до получения однородной, пластичной пасты. 3 крупных, но плотных помидора (общим весом около 500 г) мою и нарезаю на кружки толщиной около 1–1,5 см. Из каждого кружка чайной ложкой аккуратно удаляю семена и лишний сок, чтобы закуска не «поплыла». На каждый кружок помидора с помощью ложки или кондитерского мешка наношу горку яично-сырной пасты. Сверху украшаю веточкой петрушки, укропа или крупинкой красной икры. Подаю сразу или убираю в холодильник не более чем на 1–2 часа до подачи.

