Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 18:21

Салат с курицей заиграет новыми красками: секреты вкусового контраста от опытной хозяйки!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Традиционные салаты с курицей порой кажутся скучными и однообразными — нейтральное филе теряется среди привычных ингредиентов. Но всего пара ярких акцентов способна превратить будничное блюдо в кулинарный шедевр. Главное — соблюсти принцип контраста: сочетать разные вкусы и текстуры, чтобы каждый компонент раскрывался по‑новому.

Попробуйте добавить к куриному филе гранатовые зёрна или кусочки ананаса — они подарят салату приятную фруктовую сладость. Для пикантности подойдёт руккола или свежая кинза, а хрустящую нотку внесут грецкие орехи либо поджаренные сухарики. Освежающую кислинку придадут цитрусовые дольки.

Важно не перегружать блюдо: выберите один‑два выразительных ингредиента и постройте композицию вокруг них. Вместо тяжёлого майонеза лучше взять натуральный йогурт или качественное оливковое масло — так салат получится легче и гармоничнее. При таком подходе даже простой рецепт заиграет новыми вкусовыми оттенками и удивит ваших гостей.

Попробуйте также «кудрявый» суп — любимое блюдо из столовых СССР. Его изюминка — взбитые яйца, которые превращаются в нежные «кудри» в бульоне. Просто, вкусно и очень по‑домашнему. Такой суп отлично подходит для зимнего обеда и помогает мягко вернуться к привычному рациону после праздничных застолий.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Связали руки»: в Китае объяснили «неадекватную» позицию Зеленского
Британцы доигрались, «черный» нюанс в деле Долиной: что будет дальше
Пирог для будней — капустная начинка и хрустящая корочка сверху
Финляндию накрыло рекордное число банкротств с 1990-х
Названа дата релиза посмертного альбома Паши Техника
Россиянам рассказали, когда закончится пик магнитных бурь на планете
Как быстро уснуть без снотворного и счета овец — советы при бессоннице
Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился
Оценена возможность массовых протестов на Украине из-за блэкаутов
Военэксперт раскрыл смысл ударов по энергетике Украины
Школьникам разрешили использовать слово «гойда» на ЕГЭ
Жена легенды английского футбола чуть не умерла из-за маникюра
Финуправляющий Блиновской подала иск на 177 млн рублей
Война, чума, русские погромы? Почему МИД РФ просит не ездить в Молдавию
Раскрыто, сколько мужчин легально выехали с Украины и не вернулись
Смерть футболиста, огонь в полиции, гибель младенцев: главные ЧП недели
Селевой сход парализовал движение поездов в Сочи
Ушел из жизни оператор «Калины красной» и «Печек-лавочек»
Куда сходить в Москве в выходные 17–18 января: Италия и Тимоти Шаламе
Составлен список звезд с самыми большими алиментами
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.