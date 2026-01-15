«Кудрявый» суп по‑советскому ГОСТу: возвращаем в меню вкус детства и тепла

Мечтаете о сытном уютном супе, который согреет и напомнит о беззаботных временах? Попробуйте «кудрявый» суп — любимое блюдо из столовых СССР. Его изюминка — взбитые яйца, которые превращаются в нежные «кудри» в бульоне. Просто, вкусно и очень по‑домашнему. Такой суп отлично подходит для зимнего обеда и помогает мягко вернуться к привычному рациону после праздничных застолий.

Для приготовления возьмите 0,5 кг курицы, 4 картофелины, 2 яйца, 1 луковицу, 1 морковь, 50–70 г вермишели, соль, молотый перец, перец‑горошек, лавровый лист и немного подсолнечного масла. Сначала сварите куриный бульон: промойте мясо, залейте водой, доведите до кипения и варите 30 минут со специями. Пока бульон готовится, очистите и нарежьте овощи: лук и картофель — кубиками, морковь натрите.

Обжарьте лук с морковью на минимальном количестве масла до легкой золотистости. Достаньте курицу, добавьте в бульон картофель и зажарку, через 7–10 минут положите вермишель. Отделите мясо от костей, верните в кастрюлю. Через 3–4 минуты взбейте яйца, аккуратно влейте их в кипящий бульон тонкой струйкой, помешивая. Уже через минуту суп можно снимать с огня. Перед подачей украсьте зеленью — и наслаждайтесь ароматом и вкусом из прошлого.

