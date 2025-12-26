Салат «Одуванчик» подвинул «Мимозу» — абсолютная вкуснота с красной рыбкой

Если хочется обновить праздничное меню и удивить гостей, этот салат — идеальный вариант. «Одуванчик» выглядит нежно и воздушно, а на вкус получается настолько гармоничным, что привычная «Мимоза» незаметно отходит на второй план. Слабосолёная красная рыба добавляет салату благородную нотку, а тёртые желтки сверху делают его по-настоящему праздничным.

Ингредиенты: варёный картофель — 3–4 шт., репчатый лук — 1 небольшая луковица, слабосолёная красная рыба — 150–200 г, твёрдый сыр — 100–150 г, яйца варёные — 2–3 шт., майонез — по вкусу.

Картофель, сыр и белки яиц натрите на крупной тёрке. Желтки натрите отдельно — они понадобятся для «одуванчиковой» шапки. Лук и красную рыбу нарежьте мелкими кубиками. Салат собирается слоями, каждый слой покрывается тонкой сеточкой майонеза. Сначала выложите картофель, затем лук, далее слой рыбы, после него сыр и белки. Верх щедро посыпьте тёртыми желтками, создавая воздушную «макушку». Перед подачей дайте салату постоять в холодильнике 30–40 минут — он станет ещё нежнее и вкуснее.

