Такие рулеты из лаваша буду подавать на праздничный стол: просто и бюджетно, а начинка — просто огонь

Такие рулеты из лаваша буду подавать на праздничный стол: просто и бюджетно, а начинка — просто огонь

Этот рецепт я смело называю одним из самых удачных для праздников. Минимум возни, доступные продукты и результат, который выглядит достойно даже на новогоднем столе. Рулеты из лаваша получаются сочными, ароматными и очень сытными. Гости обычно думают, что с ними долго возились, а на самом деле всё готовится быстро и без сложных техник.

Ингредиенты: мясной фарш — 300 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., соль — ½ ч. л., чёрный перец — ⅓ ч. л., красная паприка — щепотка, сушёный базилик — 1 ст. л., сыр — 150 г, сметана — 100 г, яйцо — 1 шт., лаваш 30×40 см — 4 листа, растительное масло — для смазывания.

Лук нарежьте крупно и измельчите в блендере. Морковь натрите на мелкой тёрке и вместе с луком добавьте к фаршу. Сладкий перец очистите и нарежьте маленьким кубиком, отправьте туда же. Посолите, поперчите, добавьте паприку и сушёный базилик, тщательно перемешайте руками. Сыр натрите на крупной тёрке. Для соуса смешайте сметану с яйцом, слегка посолите и поперчите. Разложите первый лист лаваша, тонко смажьте соусом, посыпьте сыром и накройте вторым листом. На него равномерно распределите мясную начинку и аккуратно сверните плотный рулет. Выложите на смазанный маслом противень. Аналогично сформируйте второй рулет. Сверху смажьте рулеты оставшимся соусом. Запекайте при 180 °C около 30–35 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом салата «Хот порк». Невероятное сочетание с жареной свининой — простой рецепт на Новый год.