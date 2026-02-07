Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 16:16

Семга на шубе — нежный слоеный салат с яйцами: вкуснейший праздничный вариант

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат не только очень вкусный, но и выглядит по-настоящему эффектно. Слои овощей, мягкий соус и сочная слабосоленая семга сверху — идеальное сочетание для праздника и семейного ужина. Нежный, сочный и гармоничный по вкусу, он пропитывается буквально за пару часов и становится еще вкуснее. Гости всегда просят добавку.

Ингредиенты: семга малосольная — 300 г, лук — 1–2 шт., яйца вареные — 2 шт., морковь отварная — 1 крупная шт., свекла отварная — 2 шт., картофель отварной — 2 шт., майонез — 100–200 г, зелень — по вкусу.

Все овощи и яйца натираем на крупной терке, лук мелко нарезаем и при желании ошпариваем кипятком, чтобы убрать горечь. В майонез можно добавить немного сметаны для более нежного вкуса. Устанавливаем кулинарное кольцо и начинаем собирать салат слоями: сначала картофель, затем немного соуса, дальше лук, яйца, морковь, свекла — каждый слой слегка промазываем майонезом. Слабосоленую семгу нарезаем небольшими кусочками и выкладываем верхним слоем, аккуратно распределяя по всей поверхности. Убираем салат в холодильник минимум на 2 часа для пропитки, затем снимаем кольцо, украшаем зеленью и подаем к столу.

Ранее мы делились рецептом из пучка лука и 3 яиц. Легкие пирожки для фигуры за 15 минут — вкусный рецепт для похудения.

Проверено редакцией
Читайте также
Купила пачку красной рыбки и сделала из оливье шедевр. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный
Общество
Купила пачку красной рыбки и сделала из оливье шедевр. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный
Салат «Курица под шубой»: легкий в приготовлении — то, что нужно, чтобы порадовать себя в выходной
Общество
Салат «Курица под шубой»: легкий в приготовлении — то, что нужно, чтобы порадовать себя в выходной
Кто любит селедку, но лень делать под шубой: классный салат исчез со стола первым — без майонеза, не тяжелый
Общество
Кто любит селедку, но лень делать под шубой: классный салат исчез со стола первым — без майонеза, не тяжелый
Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед
Общество
Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед
Мясные тефтельки в овощном соусе: вместо гуляша и котлет — сочные, нежные и простые
Общество
Мясные тефтельки в овощном соусе: вместо гуляша и котлет — сочные, нежные и простые
красная рыба
салаты
селедка под шубой
простой рецепт
овощи
свекла
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Около тысячи россиян застряли в таиландском аэропорту
В Италии увидели двойные стандарты Запада на Олимпиаде
В Пакистане задержали организатора теракта у мечети
Травма руки, песня Симоньян, рождение внука: как живет певица Жасмин
«Перерегистрация» в электронном дневнике обошлась семье в 200 тыс. рублей
В Сети появилось первое фото подростка, напавшего на общежитие в Уфе
Стало известно, кто победил в первом олимпийском скиатлоне
«Дернул рубильник»: на Солнце внезапно завершилась сильнейшая буря
В деле о теракте в «Крокусе» появился загадочный свидетель
МОК простил фристайлисту нецензурный пост против властей США
«Что за раздолбайство?»: Губерниев оценил действия команды Гуменника
В больнице умерла 19-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Батайск
Политолог ответил, какие страны вскоре могут восстановить отношения с РФ
Подрыв дамбы в ДНР и «зона смерти» ВСУ: новости СВО на вечер 7 февраля
Песня о Путине, измены мужей, мнение об СВО: как живет Галина Данилова
Москвичам рассказали, когда в столице проснутся змеи
Суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины
Люксовый дом Chanel обратился в российское ведомство
Экс-звезда британского реалити-шоу стал сборщиком мусора
Взрывы парализовали работу украинских АЭС
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.