Семга на шубе — нежный слоеный салат с яйцами: вкуснейший праздничный вариант

Этот салат не только очень вкусный, но и выглядит по-настоящему эффектно. Слои овощей, мягкий соус и сочная слабосоленая семга сверху — идеальное сочетание для праздника и семейного ужина. Нежный, сочный и гармоничный по вкусу, он пропитывается буквально за пару часов и становится еще вкуснее. Гости всегда просят добавку.

Ингредиенты: семга малосольная — 300 г, лук — 1–2 шт., яйца вареные — 2 шт., морковь отварная — 1 крупная шт., свекла отварная — 2 шт., картофель отварной — 2 шт., майонез — 100–200 г, зелень — по вкусу.

Все овощи и яйца натираем на крупной терке, лук мелко нарезаем и при желании ошпариваем кипятком, чтобы убрать горечь. В майонез можно добавить немного сметаны для более нежного вкуса. Устанавливаем кулинарное кольцо и начинаем собирать салат слоями: сначала картофель, затем немного соуса, дальше лук, яйца, морковь, свекла — каждый слой слегка промазываем майонезом. Слабосоленую семгу нарезаем небольшими кусочками и выкладываем верхним слоем, аккуратно распределяя по всей поверхности. Убираем салат в холодильник минимум на 2 часа для пропитки, затем снимаем кольцо, украшаем зеленью и подаем к столу.

Ранее мы делились рецептом из пучка лука и 3 яиц. Легкие пирожки для фигуры за 15 минут — вкусный рецепт для похудения.