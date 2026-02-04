Зимняя Олимпиада — 2026
Беру пучок лука и 3 яйца: лёгкие «пирожки» для фигуры за 15 минут — вкусный рецепт для похудения

Фото: D-NEWS.ru
Ближе к весне хочется чего-то вкусного, но без лишних калорий — и этот рецепт реально выручает. Нежные, сытные и очень ароматные пирожки готовятся всего за четверть часа и исчезают со сковороды моментально. Минимум муки, много зелени и белка — отличный вариант для лёгкого завтрака, ужина или перекуса. Совет: готовьте сразу двойную порцию, потому что одной точно будет мало.

Ингредиенты: отварные яйца — 2 шт., зелёный лук — большой пучок, соль — щепотка, сырое яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. л., сыр — 50 г, растительное масло — для жарки.

Приготовление: отварные яйца мелко нарезают, зелёный лук измельчают. Добавляют сырое яйцо, муку, тёртый сыр и соль, хорошо перемешивают. Ложкой выкладывают массу на разогретую сковороду и обжаривают с двух сторон до золотистой корочки. Подают горячими со сметаной — получается просто, быстро и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом капустного салата, от которого никто не откажется. Витаминный, с черносливом и орехами — свежо, полезно и очень вкусно.

Проверено редакцией
