Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аквамарины»: пасхальное чудо затмит все крашенки

Хотите удивить гостей и сделать пасхальный стол по-настоящему незабываемым? Попробуйте покрасить яйца в благородный оттенок морской волны — это свежо, стильно и точно привлечет всеобщее внимание.

Технология проста до гениальности: вам понадобятся вода, белый уксус, а также пара капель обычной аптечной зеленки и синьки. Смешивая эти компоненты, вы можете создать любой оттенок — от нежной бирюзы до глубокого темно-синего цвета океана. Опустите заранее сваренные яйца в раствор и подержите несколько минут: чем дольше, тем насыщеннее получится цвет.

После окрашивания промокните яйца салфеткой и для эффектного блеска слегка натрите растительным маслом. Результат превзойдет ожидания — изысканный, глубокий оттенок моря сделает ваши яйца настоящей драгоценностью праздничного стола.

