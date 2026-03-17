Турки готовят завтрак только так: менемен — сытная яичница с томатами и болгарским перцем

Яичница менемен — это яркое, ароматное и невероятно вкусное блюдо. Сочные помидоры, сладкий болгарский перец, лук и яйца, томленные в пикантном соусе с чесноком и специями, создают настоящий кулинарный шедевр. Турки готовят завтрак только так!

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 3–4 спелых помидора, 2 болгарских перца, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, острый перец — по желанию, оливковое масло, зелень (петрушка, укроп).

Рецепт: лук и перец нарежьте мелкими кубиками. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец и жарьте 5–7 минут. Затем добавьте помидоры, чеснок, соль, перец и паприку. Тушите на среднем огне 10 минут, пока помидоры не дадут сок и масса не загустеет. Ложкой сделайте в овощной массе небольшие углубления и аккуратно вбейте в них яйца. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут до желаемой степени готовности яиц. Снимите с огня, посыпьте свежей зеленью и подавайте прямо в сковороде с хрустящим хлебом.

Ранее стало известно, как приготовить легкий завтрак — омлет с тягучим сыром внутри.