08 марта 2026 в 21:31

Больше не пропускаю завтраки: перешла на легкие рецепты, любимое блюдо — омлет с тягучим сыром

Фото: D-NEWS.ru
Больше не пропускаю завтраки! Перешла на легкие рецепты, и теперь любимое блюдо — сливочный омлет с тягучим сыром. Готовится за 5 минут и дарит настоящее наслаждение с первого кусочка.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 2 ст. л. молока, щепотка соли, 50 г твердого сыра, немного сливочного или растительного масла для жарки.

Рецепт: яйца взбейте с молоком и солью до легкой однородности. Сыр натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте маслом. Вылейте яичную смесь и жарьте омлет под крышкой 2–3 минуты, пока верх почти не схватится, а низ не подрумянится. На половину омлета выложите тертый сыр. Лопаткой аккуратно приподнимите вторую половину и накройте ею сыр, формируя полумесяц. Затем заверните края, чтобы получился аккуратный конвертик. Прогрейте конвертик с каждой стороны еще по 30 секунд, чтобы сыр полностью расплавился. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить мочанку — простое блюдо с яйцами из белорусской кухни.

