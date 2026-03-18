Блинчики: мешаем муку с кефиром, а кипяток в конце — тонкие, нежные и не рвутся

Есть один простой приём, который полностью меняет результат. Добавляем кипяток в самом конце — и блинчики получаются тонкими, эластичными и очень нежными, без разрывов и сухих краёв.

Тесто выходит гладкое, как крем, а сами блины — мягкие, с красивыми дырочками и бархатной текстурой. Их легко переворачивать, они не липнут и идеально подходят под любую начинку.

Ингредиенты: мука — 300 г, кефир 2,5% — 500 мл, яйца — 3 шт., сахар — 45 г, растительное масло — 45 мл, соль — 1 ч. л., сода — 1/3 ч. л., кипяток — 300–400 мл.

К муке добавляют кефир, яйца, соль и хорошо перемешивают до однородности. Затем тонкой струйкой вливают кипяток, постоянно помешивая — тесто становится гладким и слегка жидким. В конце добавляют соду и масло, ещё раз перемешивают и дают постоять около 20–30 минут.

Жарят на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом. Блинчики получаются тонкие, мягкие и легко складываются в аккуратную стопку.

Подходят и для сладких начинок, и для солёных — универсальный вариант, который всегда получается.

