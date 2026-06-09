Беру кефир и плитку шоколада — через 7 минут в духовке сидит «Лентяйский пирог». Нежный, простой, вкусный, и к чаю, и к кофе

Беру кефир и плитку шоколада — через 7 минут в духовке сидит «Лентяйский пирог». Нежный, простой, вкусный, и к чаю, и к кофе

Беру кефир, яйца и плитку шоколада — и через несколько минут тесто уже готово. Пока заваривается чай, по дому разносится аромат свежей выпечки. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, воздушный пирог с нежным мякишем и кусочками шоколада, которые слегка подтаивают внутри. Гости уверены, что на приготовление ушло полдня, а на самом деле рецепт выручает даже тогда, когда времени совсем нет.

Этот пирог хорош тем, что не требует дорогих продуктов и сложных кулинарных навыков. Смешали ингредиенты, отправили в духовку.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 2 шт., мука — 320 г, кефир или ряженка — 250 мл, сахар — 180 г, разрыхлитель — 10 г, ванильный сахар — 10 г, темный шоколад — 100 г, растительное масло — 10 мл.

Яйца взбейте с кефиром и сахаром до однородности. Добавьте ванильный сахар, разрыхлитель и постепенно всыпьте муку. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана. Шоколад нарежьте небольшими кусочками и вмешайте в тесто.

Форму смажьте маслом, вылейте тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте при 180 градусах 30–40 минут до сухой шпажки. Готовый пирог немного остудите и подавайте к чаю.