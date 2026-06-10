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10 июня 2026 в 12:30

Кефир, картошка и щепотка соды — пеку лепешки-пышки: радуют и вкусом, и видом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кефир, муку и щепотку соды — за 15 минут замешиваю мягкое тесто для лепешек. Жарю их с картофельной начинкой и зеленью — получается шикарная домашняя выпечка, которая исчезает с тарелки одна за одной. Мягкие, румяные, с хрустящей корочкой и сочной начинкой — вкуснее любых пирожков.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, яйцо, 1 ч. ложка соли, 0,5 ч. ложки соды, 350–400 г муки; для начинки — 4 картофелины, луковица, соль, перец, пучок укропа, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с яйцом и солью, добавьте соду, постепенно всыпьте муку, замесите эластичное тесто. Оставьте на 15–20 минут. Картофель отварите, разомните в пюре, добавьте обжаренный лук, рубленый укроп, соль и перец. Тесто разделите на шарики, раскатайте, выложите начинку, защипните края, слегка приплюсните. Жарьте лепешки на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной. Это блюдо — спасение, когда хочется домашнего и сытного.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти лепешки на кефире с картошкой. Даже те, кто не любит возиться с тестом, справились за полчаса. Кстати, вместо картофеля можно взять творог с зеленью — получится нежный вариант. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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