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10 июня 2026 в 10:30

Делаю мороженое по ГОСТу, но без жирных сливок — называю «Невесомка»: бюджетно, вкусно и быстро

Фото: D-NEWS.ru
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Беру 6 яиц, молоко и крахмал — варю домашнее мороженое без сливок. Трачу меньше литра молока, а получается нежный кремовый безледяной десерт, который напоминает пломбир из детства. Сливочная текстура, ванильный аромат и минимум бюджета — настоящее спасение для сладкоежек.

Для приготовления вам понадобится: 6 яиц, 230 г сахара, 20 г кукурузного крахмала, 900 мл молока, 20 г ванильного сахара. В кастрюле смешайте яйца с сахаром и крахмалом, разотрите до однородности. Постепенно влейте молоко, добавьте ванильный сахар. Поставьте на средний огонь и варите, непрерывно помешивая, до загустения — масса должна покрывать ложку. Не кипятите! Снимите с огня, перелейте в миску, накройте пленкой в контакт и полностью остудите. Затем переложите в контейнер и уберите в морозилку на 4–6 часов. Каждые 30–40 минут перемешивайте для однородной текстуры (или используйте мороженицу). Подавайте с ягодами, шоколадом или просто так.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это мороженое без сливок. Даже те, кто не любит домашние десерты, просили добавки. Кстати, вместо кукурузного крахмала можно взять картофельный — консистенция будет чуть плотнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
мороженое
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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