Поливаю глазурью из пудры и молока — через 20 минут подаю «Ленивые завитушки»: чаи гоняем до заката

Беру готовое слоеное тесто, посыпаю корицей с сахаром и грецкими орехами, сворачиваю рулетом — и через 20 минут пеку «Синнабоны». Никакого дрожжевого теста и многочасовой расстойки: румяные воздушные булочки с хрустящей карамельной корочкой и ароматом корицы — лучший перекус к кофе, от которого невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 80 г сливочного масла, 100 г коричневого сахара, 2 ст. ложки молотой корицы, 50 г грецких орехов (крупно рубленных), 50 г сахарной пудры и 2 ст. ложки молока для глазури. Тесто разморозьте, раскатайте в прямоугольник толщиной 3-4 мм. Смажьте растопленным маслом, посыпьте смесью сахара с корицей и орехами. Плотно сверните рулет, нарежьте на кусочки толщиной 3-4 см. Выложите на противень с пергаментом срезом вверх. Выпекайте при 200 °C 12–15 минут до золотистого цвета. Смешайте сахарную пудру с молоком, полейте горячие булочки. Подавайте теплыми с кофе или чаем.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти быстрые «Синнабоны» из слоеного теста. Даже те, кто не любит корицу, просили добавки. Кстати, вместо грецких орехов можно взять пекан или миндаль — хруст будет изысканнее. Находка, а не рецепт!

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