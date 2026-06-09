Все подумали, что я приготовил лазанью, но это просто блины с необычным соусом

Все подумали, что я приготовил лазанью, но это просто блины с необычным соусом

Сделал раз, и теперь готовлю только так. Блины тут — паста, мясо — начинка, а томатный соус все скрепляет.

Ингредиенты

Блины готовые — 8 шт., фарш мясной — 500 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сельдерей — 1 шт., масло растительное — 1 ст. л., томаты протертые — 400 г, чеснок сушеный — 1 ч. л., орегано — 0,5 ч. л., сыр моцарелла — 100 г, сыр пармезан тертый — 50 г, соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала рублю лук, морковь и сельдерей мелкими кубиками и пассерую на масле до мягкости. Следом кидаю фарш, жарю до готовности, солю и перчу — это начинка, никакой воды. Тем временем смешиваю протертые томаты с водой, чесноком и орегано, довожу до вкуса.

На каждый блин выкладываю начинку, сворачиваю конвертом и отправляю в морозилку — да, они должны быть замороженными. Потом укладываю их в форму, заливаю соусом, сверху щедро сыплю моцареллу и пармезан. Запекаю 20–25 минут при 180 °C, пока сыр не станет румяным, а соус не закипит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первый раз пек блины не для завтрака, а для ужина, и не прогадал. Фарш с луком получился нежным, а соус пропитал каждый слой — текстура напомнила лазанью, но готовится в два раза быстрее. Советую подавать с зеленью и твердым сыром, чтобы гости ахнули.