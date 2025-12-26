Вкусное горячее из обычный картошки! Картофельники с фетой выручат, когда надо быстро и вкусно

После новогоднего застолья часто остаются продукты, которые могут обрести вторую жизнь в виде нового вкусного блюда. Если у вас осталось картофельное пюре, не спешите его разогревать — превратите его в изысканные картофельники с фетой. Это блюдо — идеальный символ новогоднего волшебства: простое и знакомое приобретает новый характер. Нежная, тающая фета и свежая зелень превращают обычные картофельные оладьи в средиземноморское угощение, которое может выступать и как самостоятельное горячее, и как сытный гарнир. Это умный и очень вкусный способ подарить остаткам праздничный шарм.

Соедините 2 стакана холодного картофельного пюре, 1 мелко нарезанную небольшую луковицу, 2 ст. л. измельчённого лука-резанца, 1 стакан раскрошенной феты и 1 слегка взбитое яйцо. Тщательно перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Если масса слишком влажная, добавьте 1–2 ст. л. муки для связности. Сформируйте из полученной массы небольшие котлетки. Обваляйте их в муке. Разогрейте на сковороде 1 ст. л. оливкового масла. Обжаривайте картофельники на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до образования золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или йогуртовым соусом с чесноком.

