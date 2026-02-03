СК возбудил дело по факту смерти бывшего президента ВФЛА

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, передает РИА Новости с ссылкой на председателя Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов. Сейчас проводятся следственные действия.

По факту смерти Валентина Васильевича возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. По всем вопросам следует обращаться в пресс-службу СК РФ, — прокомментировал Курбатов.

Ранее сообщалось, что Балахничев ушел из жизни в возрасте 76 лет. Причина смерти пока неизвестна. Курбатов также отметил, что организация похорон уже началась.

До этого сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался в возрасте 85 лет в ночь на 27 января. Он известен своей работой в национальной сборной с 1992 по 1998 год. Также Игнатьев тренировал юношескую сборную СССР, сборные Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака, молодежные сборные СНГ и России, а также различные клубы в России, Саудовской Аравии и Китае. Среди них — «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурн», «Торпедо», «Аль-Иттихад» и «Шаньдун Лунэн».