Раскрыта причина смерти бывшего президента ВФЛА Балахничева

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев погиб в результате бытового конфликта с собственным сыном, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Мужчина нанес отцу ножевое ранение в ягодицу, от которого тот впоследствии скончался.

По предварительной информации, причиной гибели Валентина Балахничева стал бытовой конфликт с сыном, который ударил его ножом в ягодицу, — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла 2 февраля. По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сын задержан и арестован по решению суда. Следователи провели осмотр, изъяли улики и назначили экспертизы.

Ранее сообщалось, что перед московской Олимпиадой 1980 года Балахничев работал тренером сборной СССР. С 2000 по 2003 год занимал должность заместителя и первого заместителя главы Госкомспорта и руководителя Росспорта. Он ушел в отставку в феврале 2015 года на фоне скандалов, связанных с отстранением от соревнований некоторых российских легкоатлетов.