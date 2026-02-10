Зимняя Олимпиада — 2026
Сына президента ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца

Валентин Балахничев Валентин Балахничев Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Александра Балахничева, сына президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, заподозрили в убийстве своего отца, передает Telegram-канал «112». Накануне он посетил его в Одинцово.

По информации канала, во время ссоры сын схватил нож и нанес Валентину несколько ударов. Пострадавшего Балахничева-старшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось — он скончался от полученных ранений.

Валентин Балахничев в течение многих лет руководил федерацией легкой атлетики, начиная с 1991 года и до 2015-го. Перед московской Олимпиадой 1980 года он работал тренером сборной СССР. С 2000 по 2003 год занимал должность заместителя и первого заместителя главы Госкомспорта и руководителя Росспорта. Он шел в отставку в феврале 2015 года на фоне скандалов, связанных с отстранением от соревнований некоторых российских легкоатлетов.

Недавно стало известно, что Балахничев скончался в возрасте 76 лет. Обстоятельства его смерти пока остаются неясными. Председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов также подчеркнул, что процесс организации похорон уже запущен.

