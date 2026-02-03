Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 13:04

Песков озвучил позицию Кремля по поводу переговоров о ядерном оружии

Кремль выступил за участие Лондона и Парижа в переговорах о ядерном оружии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия не видит смысла в обсуждении новой системы стратегической стабильности без участия союзников США: Великобритании и Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле считают, что учет совокупных ядерных потенциалов этих стран является необходимым условием для формирования будущих договоренностей в сфере безопасности.

Без этого точно дальнейшее обсуждение будет невозможны, — высказался Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что диалог России с Соединенными Штатами по стратегической стабильности невозможен без коренного пересмотра враждебного курса Вашингтона. По словам дипломата, обособления таких переговоров от военно-политической ситуации быть не может.

До этого Рябков констатировал, что Россия располагает всеми необходимыми техническими средствами для фиксации имеющих значение вооружений других государств. Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о якобы появлении у США «супероружия».

