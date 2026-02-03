В документах по делу Эпштейна нашли упоминания европейского лидера В документах по делу Эпштейна всплыл бывший премьер Испании Аснар

В документах по делу обвиненного в педофилии и других преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна содержатся данные о почтовых отправлениях и платежах бывшему премьер-министру Испании Хосе Марие Аснару и его семье, сообщает РИА Новости. В документах также упоминаются имена сына политика и его зятя, бывшего депутата Европейского парламента Алехандро Агага.

В сентябре 2003 года, когда Аснар занимал пост главы правительства, из Нью-Йорка в его резиденцию была отправлена посылка, оформленная на имя «президента и Аны Аснар», его супруги. Отправление было доставлено через службу FedEx.

Помимо этого, в архивах зафиксирован платеж в размере $1050 (80,6 тыс. рублей), который Эпштейн в октябре 2003 года произвел туристическому агентству Shoppers Travel Inc. на имя Аснара. Компания использовалась финансистом для бронирования коммерческих авиаперелетов.

Еще одно почтовое отправление датировано маем 2004 года и было адресовано Аснару уже после его ухода с поста премьер-министра. Посылка была доставлена по адресу испанского аналитического центра FAES в Мадриде.

Кроме самого политика и его супруги, в документах упоминаются сын Аснара и его зять, бывший депутат Европейского парламента Алехандро Агага. Их имена фигурируют в телефонной книге Эпштейна, что подчеркивает расширенный круг контактов финансиста с семьей бывшего премьера.

Ранее сообщалось, что в файлах по делу Эпштейна в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей упоминается Зеленский. Там же высказываются предположения о связи президента с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.