Режиссер Купер ответил на слухи о своей болезни

Режиссер Купер ответил на слухи о своей болезни Режиссер Купер заявил, что слухи о его болезни являются выдумкой

Слухи о проблемах с почками являются выдумкой, заявил 360.ru режиссер постановки «Без свидетелей» Юрий Купер. Он отметил, что не располагает информацией о переносе спектакля, в котором должен сыграть актер Михаил Ефремов. До этого в Telegram-каналах распространилась информация, что постановку якобы должны были перенести из-за болезни режиссера.

Это неправда. <...> Это надо спросить у директора, — заявил Купер.

Ранее сообщалось, что премьеру спектакля «Без свидетелей», который должен стать первой театральной работой Ефремова после освобождения из колонии, перенесли на неопределенный срок. В театре Никиты Михалкова «Мастерская 12» еще 30 января заявляли о старте репетиций, однако потом афишу постановки убрали с официального сайта.