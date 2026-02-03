Режиссер Купер ответил на слухи о своей болезни

Слухи о проблемах с почками являются выдумкой, заявил 360.ru режиссер постановки «Без свидетелей» Юрий Купер. Он отметил, что не располагает информацией о переносе спектакля, в котором должен сыграть актер Михаил Ефремов. До этого в Telegram-каналах распространилась информация, что постановку якобы должны были перенести из-за болезни режиссера.
Это неправда. <...> Это надо спросить у директора, — заявил Купер.
Ранее сообщалось, что премьеру спектакля «Без свидетелей», который должен стать первой театральной работой Ефремова после освобождения из колонии, перенесли на неопределенный срок. В театре Никиты Михалкова «Мастерская 12» еще 30 января заявляли о старте репетиций, однако потом афишу постановки убрали с официального сайта.