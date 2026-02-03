Зимняя Олимпиада — 2026
Премьеру спектакля с Ефремовым перенесли на неопределенный срок

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Премьеру спектакля «Без свидетелей», который должен стать первой театральной работой Михаила Ефремова после освобождения из колонии, перенесли на неопределенный срок, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной стала болезнь режиссера и художника-постановщика Юрия Купера.

В театре Никиты Михалкова «Мастерская 12» еще 30 января заявляли о старте репетиций, однако сейчас афишу постановки убрали с официального сайта. Теперь в качестве даты выхода спектакля, где главные роли должны исполнить Ефремов и Анна Михалкова, значится только 2026 год. Изначально постановку планировали представить зрителю еще в декабре, но сроки неоднократно сдвигались. Пресс-служба театра ситуацию не прокомментировала и ограничилась сообщениями о том, что прогоны проходят в штатном режиме.

Ранее стало известно, что Ефремов успел посетить две репетиции. На одну из них его привезли на автомобиле, после чего артист вошел в здание через служебный вход, избегая общения с представителями прессы.

