28 января 2026 в 01:01

Отсидевший актер начал работу над первым спектаклем после освобождения

Ефремов начал работу над актерской ролью в спектакле «Без свидетелей»

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Михаил Ефремов начал работать над своей первой ролью после выхода на свободу после условно-досрочного освобождения. Известный артист приступил к репетициям спектакля «Без свидетелей», сообщает издание Super.

Согласно информации источника, актер уже посетил две репетиции. На одну из них его привезли на автомобиле, после чего Ефремов вошел в здание через служебный вход, избегая общения с представителями прессы. Рабочий процесс проходит в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», в труппу которого артист был официально принят 4 сентября этого года.

Художник-постановщик спектакля Юрий Купер подтвердил факт начала работы. Ранее в СМИ появлялась информация о возможной отмене постановки, однако эти слухи не соответствуют действительности.

Как пропала информация о спектакле? Ничего не отменяли. Прямо сейчас идет репетиция этого спектакля с Михаилом Ефремовым. Позвоните директору театра, — заявил постановщик.

Ефремов был осужден на 7,5 года лишения свободы после ДТП, произошедшего 8 июня 2020 года, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Свой срок актер отбывал в колонии Белгородской области и был условно-досрочно освобожден в марте 2025 года.

Ранее артист Иван Охлобыстин указал, что Ефремов после условно-досрочного освобождения дистанцировался ото всех. Однако, по его словам, актер в данный момент занят подготовкой к спектаклю и полон сил.

