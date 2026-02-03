Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 13:16

Энергетик усомнился в словах Трампа об отказе Индии от российской нефти

Энергетик Юшков: Индия не прекратит покупать российскую нефть

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Индия продолжит приобретать российскую нефть, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об обратном, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, американский лидер неоднократно говорил о прекращении импорта российских ресурсов в Нью-Дели, однако его слова не соответствовали действительности.

Я бы подверг сомнению высказывания [об отказе Индии от российской нефти]. Трамп и раньше говорил, что Нью-Дели уже не покупает российскую нефть, а тут, оказывается, это не так. Потом заявлял, что Индия прекратит приобретать сырье из России. Оказалось, что нет. Поэтому я думаю, что и сейчас ничего не произойдет, — предположил Юшков.

Он предположил, что изначально повышение пошлин для Индии не было связано с нефтью, так как российское сырье покупают и другие страны, и Трамп не вводил для них особые импортные тарифы. По словам энергетика, Китай, Турция, Венгрия и Словакия не пострадали от этих мер, следовательно, причина заключается совершенно в другом.

Сейчас, когда США и Индия заключили какую-то сделку, она об условиях торговли, а не о российской нефти. Трампу нужно показать, что он решил ту проблему, из-за которой якобы он и вводил повышенные импортные пошлины. На самом деле они договорились о каких-то торговых обязательствах, которые будут взаимовыгодными, — резюмировал Юшков.

Ранее сообщалось, что после беседы с Трампом премьер-министр Индии Нарендра Моди не отреагировал на его заявления о якобы отказе Нью-Дели от закупок российской нефти. В то же время, по словам Моди, для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные пошлины.

