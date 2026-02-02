Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Все чаще в общественном дискурсе среди россиян можно услышать такое понятие, как «пятая колонна». Сейчас этот термин активно используют в отношении людей, которые не согласны с проведением спецоперации на территории Украины. Зачастую он используется даже без должного понимания, с целью «разграничения» граждан, имеющих разные позиции. Но что же это за пятая колонна? Кто и где ее создал, как в нее вступают и кто состоит в ней на сегодняшний день?

Суть понятия

Согласно официальной версии, впервые термин «пятая колонна» был употреблен в 1936 году в Испании в связи с проходящей там гражданской войной. К власти в стране пришли леволиберальные силы, что крайне не понравилось представителям консервативных взглядов. Вспыхнуло восстание, предводителем которого стал генерал Франсиско Франко. Первой целью восставших являлась столица государства, Мадрид. Именно там заседало новоиспеченное правительство. Генерал Эмилио Мола обратился к местным жителям по радио. Он заявил, что на город движутся четыре войсковые колонны, а пятая находится внутри него и ждет слияния. Под пятой колонной он имел в виду сеть людей, занимавших аналогичную с франкистами позицию, а также наемных шпионов и диверсантов. Одержать победу они смогли лишь спустя два с половиной года, в 1939-м.

Пятой колонной называют человека или группу людей, которые ведут свою деятельность на территории недружественного им государства с целью разрушить его изнутри. В более привычном понимании это шпионы, диверсанты и агенты влияния, работающие в интересах одной стороны против другой.

История употребления термина

После гражданской войны в Испании термин начали активно использовать лидеры других стран, политики, военные деятели, журналисты и писатели в ходе Второй мировой войны. Так, в 1940-м в американском журнале Life была опубликована серия фотоснимков с припиской: «Признаки нацистской пятой колонны повсюду». Тогда же премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль заявил, что будет решительно подавлять деятельность пятой колонны в стране. Это понятие прижилось в умах свидетелей и непосредственных участников войны, и они начали использовать его как официальное. Издания Time и The New York Times публиковали материалы, в которых изучали феномен пятой колонны. Согласно исследованиям, ее представители встречались во всех странах, которые официально боролись с немецкими войсками.

Что такое пятая колонна Фото: Russian Look/Global Look Press

В 1945 году представители Госдепартамента США опубликовали документ, в котором причислили к пятой колонне различные коммунистические партии, существовавшие на тот момент в мире. По их мнению, коммунисты желали свергнуть установленный мировой порядок силовым методом.

К пятой колонне причисляли и северокорейских граждан, находившихся на территории Японии. По словам японцев, те являлись агентами спецслужб КНДР, поставленными для того, чтобы отслеживать обстановку в стране, а иногда и похищать людей. Этот факт был подтвержден лидером Северной Кореи Ким Чен Иром — в промежутке с 1977 по 1983 год было похищено 13 подданных Японии.

Пятая колонна в России

Во времена СССР в связи с обвинениями в подрыве деятельности государства в стране были репрессированы тысячи людей. Основной признак, по которому судили граждан, — инакомыслие. Членом пятой колонны могут назвать человека, не согласного с действиями властей. Само по себе данное понятие не является официальным, но его активно используют различные политики и публичные лица. Пятую колонну упомянул и президент России Владимир Путин в 2014 году, обращаясь к гражданам страны в связи с воссоединением Крыма и РФ.

Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду? Действия некой пятой колонны, разного рода национал-предателей? Или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей? — заявил глава государства.

С понятием пятой колонны связан и действующий на территории страны закон об иноагентах. Согласно ему, иноагенты — это организации, средства массовой информации (СМИ) и люди, получающие поддержку из-за рубежа и находящиеся под иностранным влиянием, занимающиеся в России политикой, распространением каких-либо материалов и сбором информации о военной деятельности.

Пятая колонна в России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иными словами, иноагентами называют тех, кто лоббирует интересы других государств и пытается повлиять на общественное мнение граждан РФ, политическую обстановку в стране, собирает информацию о военной сфере и/или получает какую-либо помощь из-за рубежа.

