Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 05:04

«Продавай Америку»: в США раскрыли стратегию инвесторов всего мира

The New York Times: мировые инвесторы предпочитают стратегию «продавай Америку»

Фото: : Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мировые инвесторы стали все чаще использовать стратегию «продавай Америку» (Sell America), передает The New York Times. Журналисты отметили, что старые тактики, которые строились на подчиненном и уважительном отношении к США, теперь теряют свою силу.

Тренд возник после негодования от апрельских тарифов 2025 года и усилился из-за политики американского президента Дональда Трампа. Инвесторов тревожит его конфликт с Федеральной резервной системой и угроза торговой войны с Европой, пояснили авторы материала, что повлекло за собой падение доллара, замедление роста фондового рынка и подорожание госзаймов.

Ранее стало известно, что США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке и она будет продолжаться «неограниченно долго». В Минэнерго страны подчеркнули, что Вашингтон подключил крупных мировых трейдеров и основные банки, чтобы обеспечить им финансовую поддержку.

Тем временем американский инвестор Джим Роджерс объявил о полном выходе из акций США и России и переводе части капитала в активы Узбекистана. По его словам, решение связано с опасениями завершения самого продолжительного бычьего рынка в истории Соединенных Штатов, который может затронуть все мировые рынки.

США
инвесторы
штаты
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты темные схемы близких Зеленского по поставке яиц в Европу
Уитэкер раскрыл, чего США не хотят видеть в Иране
«Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче с овертаймом в НХЛ
Разгром элиты ВСУ и наступление на Запорожье: успехи ВС РФ к утру 1 февраля
ВС России за сутки отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
Суд на Украине отменил решение о создании военного кладбища под Киевом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 февраля
«Продавай Америку»: в США раскрыли стратегию инвесторов всего мира
Пивоварни в Британии стали закрываться с рекордной скоростью
Долина готовит к выпуску новую версию своей популярной песни
Экс-советник Пентагона раскритиковал поведение Зеленского и лидеров ЕС
В Харькове прогремели два взрыва
Два землетрясения зафиксированы у побережья Курил
Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом
Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму
Марочко раскрыл смысл освобождения Терноватого
Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат
В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка
На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку
Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.