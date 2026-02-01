«Продавай Америку»: в США раскрыли стратегию инвесторов всего мира

Мировые инвесторы стали все чаще использовать стратегию «продавай Америку» (Sell America), передает The New York Times. Журналисты отметили, что старые тактики, которые строились на подчиненном и уважительном отношении к США, теперь теряют свою силу.

Тренд возник после негодования от апрельских тарифов 2025 года и усилился из-за политики американского президента Дональда Трампа. Инвесторов тревожит его конфликт с Федеральной резервной системой и угроза торговой войны с Европой, пояснили авторы материала, что повлекло за собой падение доллара, замедление роста фондового рынка и подорожание госзаймов.

Ранее стало известно, что США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке и она будет продолжаться «неограниченно долго». В Минэнерго страны подчеркнули, что Вашингтон подключил крупных мировых трейдеров и основные банки, чтобы обеспечить им финансовую поддержку.

Тем временем американский инвестор Джим Роджерс объявил о полном выходе из акций США и России и переводе части капитала в активы Узбекистана. По его словам, решение связано с опасениями завершения самого продолжительного бычьего рынка в истории Соединенных Штатов, который может затронуть все мировые рынки.