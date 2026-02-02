Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Двадцать лет служить верой и правдой русскому царю, а затем предать его в один день. Рассказываем о жизни и службе Ивана Мазепы, как от «покоевого» он дослужился до гетмана и почему предал царя.

Мазепа: краткая биография

Иван Мазепа родился в 1639 году в родовом селе Мазепинцы, находящемся недалеко от Киева. В то время эти земли входили в польско-литовское государство Речь Посполитая. Его дед служил русскому царю. Отец сначала поддерживал Богдана Хмельницкого в его восстании, затем переметнулся на сторону Польши. Мать Ивана — игуменья Киево-Печерского Вознесенского и Глуховского Успенского девичьих монастырей.

Иван учился в иезуитской коллегии в Варшаве, а с 1649 года служил «покоевым» при дворе польского короля Яна Казимира, куда его устроил отец. При дворе Иван проникся аристократическим духом и с интересом изучал механизм придворных интриг.

Молодой человек был на хорошем счету у короля и даже был отправлен за границу за государственный счет для изучения артиллерийского дела и получения европейского образования. Вернувшись, Мазепа остался служить польскому королю, а благодаря обучению стал человеком весьма образованным, знал семь языков, имел прекрасную библиотеку.

Затем началась череда неприятных событий. В 1661 году Мазепа оговорил своего друга Пасека, но совершенно неумело. Король во всем разобрался, оправдал оговоренного и заплатил ему компенсацию, а клеветника Мазепу временно удалили от двора. Спустя год Пасек избил своего обидчика, дело чуть не дошло до драки на шпагах.

Отношение короля к Мазепе ухудшилось настолько, что Иван вынужден был уехать на Волынь, где произошла еще одна неприятная история. Существует мнение, что Мазепа имел любовную связь с женой местного пана. Узнав об этом, пан приказал привязать любовника к коню, которого затем прогнали по колючим зарослям.

Исследователи скептически относятся к этой истории, однако она стала известна на весь мир после написания поэмы «Мазепа» британским поэтом Джорджем Байроном. Правдива она или нет, в любом случае при польском дворе с 1663 года Иван Мазепа больше не появлялся. Есть мнение, что он удалился с королевского двора по причине того, что в то время Речь Посполитая теряла влияние и нужно было искать место получше.

В 1668 году Мазепа женился на дочери влиятельного представителя казацкой старшины Семена Половца, благодаря которому вошел в окружение служившего в Османской империи гетмана Петра Дорошенко. Гетман контролировал большую часть Правобережья Днепра. В 1669 году Мазепа стал сотником гетманской гвардии, позднее — генеральным есаулом и генеральным писарем.

Мазепа: война за власть

В 1648 году Запорожское войско во главе с гетманом Богданом Хмельницким присягнуло русскому царю. Таким образом, Левобережная Украина вошла в состав России. Однако после смерти сына Хмельницкого началась череда измен, часть гетманов просили поддержки Польши и Крымского ханства.

Затем власть над Украиной поделили между собой два гетмана: гетман Левобережья Иван Самойлович, который служил русскому царю, и гетман Правобережья Петр Дорошенко, у которого служил Мазепа.

В 1674 году Мазепа отправился с дипломатической миссией в Крым и Турцию, но был взят в плен запорожцами и чуть не убит за то, что от Петра Дорошенко «передавал» для султана пятнадцать левобережных казаков, а запорожцы сочли это за страшное преступление и приговорили Мазепу как исполнителя миссии к смерти. Легенда гласит, что его спас кошевой атаман Иван Сирко, передав левобережному гетману Ивану Самойловичу.

Но и здесь Мазепа прослужил недолго. По словам историков, используя свое великолепное образование, дипломатический талант, харизму и обаяние, он вошел в доверие к князю Голицыну, который командовал царскими войсками, и сделал донос на Самойловича, после чего того сместили. Так Мазепа стал украинским гетманом (Левобережная Украина), территория имела определенную автономию, но находилась под властью русского царя.

Мазепа: предательство царя

Про Мазепу можно сказать, что он стал рекордсменом по пребыванию в должности гетмана Запорожского войска. 22 года в общей сложности, 21 из которых служил русским монархам: сначала регентше Софье, затем Ивану V и Петру I, а после кончины Ивана, с 1696 по 1708 год, — одному Петру I.

Русская власть неоднократно его награждала и всячески выделяла. В 1700 году царь наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного, учрежденным незадолго до этого. После начала Северной войны гетман Мазепа усердно выполнял приказы Петра I, отправляя казачий контингент на войну, которая шла в Прибалтике, Польше и Белоруссии, а также на строительство Петербурга. Царь безоговорочно доверял гетману и не верил неоднократным доносам против Мазепы.

Затем наступила череда неудач русского царя в Северной войне: в 1704 году Швеция овладела Варшавой, а в 1706 году Карл XII нанес поражение союзнику России — саксонскому и польскому королю Августу II, который был вынужден отказаться от короны. Русская армия была бессильна помочь союзнику и, преследуемая шведской армией, поспешно отступила из-под Гродно во избежание разгрома.

Мазепа стал все больше и больше убеждаться в слабости русского царя, который пытался дипломатическим путем добиться мира со Швецией, и за спиной Петра I стал вести переговоры со шведским королем. В 1708 году Карл XII начал свой поход через Белоруссию на Россию. Мазепа счел это вторжение самым удобным случаем, чтобы переметнуться на сторону Швеции. И вместо того чтобы присоединиться со своими войсками к силам Петра, перешел на сторону шведов.

К тому же гетман обманом заманил с собой войско казаков, обещанное шведскому королю. И только когда беглецы оказались вблизи шведского войска, Мазепа велел казакам присягать на службу шведской армии, чтобы освободить Украину. Лишь малая часть согласилась сражаться на стороне врага, большинство казаков вернулись обратно. А после объявленной Петром I амнистии большинство из присягнувших предателей также вернулись к русской армии.

Но расчет Мазепы оказался ошибочным: случилась Полтавская битва, в которой русская армия разгромила шведов. Мазепа вместе с королем Швеции бежали на юг в Бендеры, на территорию Османской империи. Там он и скончался в возрасте 70 лет через три месяца после Полтавы.

В Российской империи Мазепу после измены предали анафеме и даже осуществили символическую казнь. Кроме того, был выпущен орден Иуды. После его смерти по просьбе нового гетмана Ивана Скоропадского царь Петр своим указом запретил оскорблять малороссийский народ и попрекать его изменой Мазепы.

Краткая характеристика Мазепы

Без сомнений, Мазепа был образованнее и умнее большинства своих современников. С юности имел изворотливый ум, умел легко сходиться со знатными особами и нравиться нужным людям. Он легко входил в доверие к лицам, обладающим властью, и через них сам приобретал власть, а при ближайшей возможности предавал своих благодетелей ради личных интересов.

Историки отмечают, что еще при службе польскому королю Мазепа любил читать работы итальянского мыслителя, философа, писателя и политика Никколо Макиавелли, а самым любимым было произведение «Государь», где красной нитью идет описание того, что цель оправдывает средства и что государь ради своего государства может солгать, предать и пролить кровь.

Иван Мазепа предал многих людей ради достижения собственных целей и амбиций, но в конечном счете не получил ничего.

