«Фанера над Берлином»: как самолеты Лавочкина стали легендой

Истребители Лавочкина — ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7 — составляли костяк советских ВВС. Всего за годы войны с конвейеров сошло более 22 тысяч истребителей этой конструкции, а это означает, что каждый третий советский истребитель того времени носил марку «Ла». Их создание и массовый выпуск стали возможны благодаря таланту, упорству и невероятной работоспособности их главного творца.

Семен Лавочкин: создатель крылатых машин

Семен Алексеевич Лавочкин родился в 1900 году, после службы в Красной армии поступил в Московское высшее техническое училище. Еще студентом проникся идеей, определившей его будущее: в стране, испытывавшей острый дефицит алюминия, необходимо было искать другие материалы для самолетостроения. Этой альтернативой стала дельта-древесина — березовый шпон, пропитанный смолой и спрессованный под высоким давлением. Лавочкин не только уверовал в этот материал, но и сумел доказать его состоятельность высшему руководству страны.

ЛаГГ-3: первый блин и суровая школа войны

Первенец конструкторского бюро, истребитель ЛаГГ-3, родился в соавторстве с инженерами В. Горбуновым и М. Гудковым и с самого начала столкнулся с трудностями. Цельнодеревянный самолет, получивший за свой лакированный корпус ироничное прозвище «рояль», на испытаниях показал выдающуюся для 1940 года скорость в 605 км/ч. Однако спешный запуск в серию до устранения всех недостатков привел к печальным последствиям. Масса серийных машин выросла, скорость упала до 550 км/ч, обнаружились проблемы с шасси, вооружением и управляемостью. Летчики жаловались на тяжесть машины, слабое вооружение первых серий и недостаточный обзор. На фронте ЛаГГ-3, особенно в начале войны, уступал новым модификациям немецких «Мессершмиттов». Тем не менее самолет проявил невероятную живучесть, возвращаясь на базу с огромными повреждениями, и стал настоящей летной школой для многих пилотов. На ЛаГГ-3 начинали свой боевой путь будущий маршал авиации Николай Скоморохов и легендарный ас Алексей Алелюхин. Этот самолет, выпущенный в количестве более 6500 единиц, стал необходимой ступенью, подготовившей появление настоящего шедевра.

Истребитель ЛаГГ-3, экспонат Московского музея вооружений на Поклонной горе, Москва, Россия Фото: Igor Sinitsyn/imageBROKER.com/Global Look Press

Производственная история этих машин — отдельный подвиг. Заводы, эвакуированные в глубокий тыл, начинали работу буквально под открытым небом. Дефицит алюминия, стали и даже меди был тотальным. Деревянная конструкция ЛаГГ-3, критикуемая за вес, в тех условиях была спасением. Дельта-древесину и обычную сосну можно было найти и обработать на месте, привлекая к работе даже мебельные и бондарные артели. Это позволяло развернуть массовый выпуск истребителей в местах, где организация производства цельнометаллических самолетов была бы невозможна.

Ла-5: герой воздушных боев, гроза «Мессершмиттов»

Кризис, сложившийся вокруг ЛаГГ-3 к началу 1942 года, был тотальным: самолет снимали с производства, а судьба самого КБ Лавочкина висела на волоске. Спасение пришло в виде, казалось бы, шага назад — отказа от модного двигателя жидкостного охлаждения в пользу звездообразного мотора воздушного охлаждения АШ-82. Этот 14-цилиндровый мотор был тяжелее и создавал большее лобовое сопротивление, но выдавал на 650 лошадиных сил больше. В невероятной спешке, практически без чертежей, команда Лавочкина встроила новый двигатель в планер ЛаГГ-3. Результат превзошел ожидания. Уже на испытаниях в апреле 1942 года прототип, названный ЛаГГ-5, а затем Ла-5, показал скорость около 600 км/ч, превосходя Messerschmitt Bf.109G на главных для Восточного фронта высотах — от земли до 4000 метров. На модификации Ла-5ФН с двигателем АШ-82ФН с непосредственным впрыском топлива скорость достигала 648 км/ч.

Появление Ла-5 на фронте, особенно под Сталинградом, произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Внимание! В воздухе Ла-5!» — такое предупреждение стало звучать в радиоэфире немецких летчиков. Новая машина не только вернула советским летчикам превосходство в скорости и скороподъемности, но и отличалась феноменальной живучестью. Звездообразный мотор лучше переносил боевые повреждения и одновременно служил дополнительной защитой пилота спереди. Успех самолета стал основой для новой, агрессивной тактики советских ВВС, строившейся на вертикальном маневре и сокрушительной атаке с последующим резким уходом. На Ла-5 раскрылся талант величайшего советского аса Ивана Кожедуба, который именно на этой машине начал свой победный счет. Будущий трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, летавший на американской «Аэрокобре», высоко оценивал Ла-5, отмечая, что на вертикалях ему «тяжело было тягаться с „Лавочкиным“». Всего было построено около 10 тысяч самолетов Ла-5 различных модификаций, ставших символом коренного перелома в воздушной войне на Восточном фронте. Внедрение поточной линии и жесткая стандартизация деталей привели к тому, что время сборки одного Ла-5 на Горьковском авиазаводе № 21 сократилось с нескольких недель до нескольких дней.

Истребитель Ла-7 Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Ла-7: на нем летали лучшие советские асы

Венцом эволюции «Лавочкиных» стал истребитель Ла-7, принятый на вооружение весной 1944 года. Внешне похожий на Ла-5, он был результатом глубокой и скрупулезной доработки. Конструкторы облегчили планер, впервые применив металлические лонжероны крыла, что сэкономило около 100 кг веса, и кардинально улучшили аэродинамику. Инженеры КБ провели ювелирную работу по «вылизыванию» планера. Воздухозаборник нагнетателя, который на Ла-5 располагался сверху капота, на Ла-7 был утоплен в фюзеляж. Маслорадиатор перенесли под капот, а туннель водорадиатора максимально облагородили. Эти улучшения дали прирост скорости почти в 50 км/ч по сравнению с ранними Ла-5. Не менее важным было усиление вооружения: основные серии Ла-7 несли уже две, а то и три 20-мм пушки Б-20, скорострельность и баллистика которых позволяли эффективно бороться как с истребителями, так и с бомбардировщиками противника.

Ла-7 по праву считается одним из лучших поршневых истребителей Второй мировой войны, превосходившим по своим качествам последние модели немецких, британских и американских машин на малых и средних высотах. На этом самолете сражались лучшие советские асы. Иван Кожедуб, пересев на Ла-7, сбил 17 вражеских самолетов, в том числе новейший реактивный Messerschmitt Me.262. Сам Кожедуб с огромным уважением отзывался о машине, разработав свою формулу боя: «Высота — скорость — маневр — огонь». Он отмечал, что на Ла-7 не боялся вступать в бой с любым числом противника. Помимо Кожедуба, на этом истребителе воевали такие асы, как Кирилл Евстигнеев и Николай Скоморохов. Ла-7 стал тем инструментом, который позволил лучшим советским пилотам полностью подавить инициативу опытных немецких экспертов в 1944–1945 годах. К концу войны было выпущено 6337 истребителей Ла-7.

Наследие КБ Лавочкина

Линия истребителей, начатая ЛаГГ-3 и завершенная Ла-7, стала не просто успешной серией боевых машин. Семен Лавочкин, дважды Герой Социалистического Труда и трижды лауреат Сталинской премии, доказал, что деревянный самолет может стать грозой для металлических машин люфтваффе. Его самолеты заслужили звание легенд не только своими техническими характеристиками, но и безграничным доверием летчиков.

Истребитель ЛаГГ-3 Фото: Alexander Grishin/Russian Look/Global Look Press

Победоносный путь Ла-7 не завершился в мае 1945 года. Развитие линии поршневых истребителей продолжилось самолетами Ла-9 («цельнометаллический Ла-7») и Ла-11 (дальний истребитель сопровождения). Эти машины состояли на вооружении до середины 1950-х годов. Однако главным наследием Семена Алексеевича Лавочкина и его конструкторского бюро стали уникальный опыт и сформировавшаяся школа мышления. КБ Лавочкина одним из первых в СССР столкнулось с проблемами трансзвукового полета. Опытный истребитель Ла-176 в 1948 году впервые в стране достиг скорости звука в пикировании. За ним последовали Ла-190 и знаменитый Ла-250 «Анаконда» — гигантский сверхзвуковой всепогодный перехватчик с ракетным вооружением, проект, опередивший свое время. Семен Алексеевич до самой своей смерти в 1960 году оставался одним из ведущих теоретиков и практиков создания зенитных ракетных систем. Под его руководством была создана система ПВО С-25 «Беркут», которая десятилетиями защищала небо над Москвой.

Таким образом, история ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7 — это путь от «лакированного рояля» до одного из лучших истребителей мира. Они не просто помогли победить — они стали символом перелома, олицетворением растущей мощи и мастерства советских ВВС, настоящими крылатыми легендами Великой Отечественной, память о которых навсегда останется в истории авиации.

