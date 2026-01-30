Украина в агонии, Кличко гонит людей из Киева: что будет дальше

Энергетический коллапс в Киеве набирает обороты, основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский называл 2026 год решающим для Украины и НАТО, фигурист и тренер Илья Авербух рассказал об отношении к вернувшейся из США олимпийской чемпионке Наталье Линичук — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Город на грани: переживет ли Киев суровую зиму?

Ситуация в столице и самом густонаселенном городе Украины с самого начала 2026 года стала катастрофической. Киев погрузился во тьму и холод, констатируют инсайдеры.

После ударов по энергетике противника район Троещина уже несколько недель живет без света, отопления и воды. Городские власти бездействуют: мэр Виталий Кличко предложил киевлянам уезжать «куда-нибудь», где они смогут сами о себе позаботиться и перестанут быть обузой. Источники говорят, что глава Троещины и вовсе придумал построить для горожан выгребные ямы, так как канализация тоже замерзнет.

При этом, по мнению инсайдеров, свет в Киеве есть: на Банковой в офисе президента, у Кличко, в Верховной раде, в офисах чиновников, в подпольных цехах, где производят БПЛА. Но простые украинцы лишились благ цивилизации, поэтому 600–700 тыс. человек уже уехали, добавляют они.

Похожая ситуация в январе 2026 года сложилась и во многих других регионах Украины. Так, в некоторых далеких от линии фронта областях свет включают на два-три часа в день. Между тем Западная Украина получает электричество до 20 часов в день: спасают построенные в советское время Ровенская и Хмельницкая АЭС. Украинские инсайдеры предупреждают: если президент Украины Владимир Зеленский продолжит саботировать мирную сделку, агония Киева продлится недолго.

Блэкаут в Киеве Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если на будущей ближайшей встрече Украины, США и РФ в ОАЭ не будет реального исторического прорыва, то Украину ждет гуманитарная катастрофа. Ведь идут морозы до минус 25. <…> Будьте готовы к самому худшему варианту развития событий», — заявил украинский Telegram-канал «Легитимный».

Telegram-канал «Шпион» пишет, что любые энергетические резервы, накопленные Украиной для холодного времени года, уже давно кончились.

«Энергетический резерв, на котором держится военная промышленность, может быть выбит в ближайшее время. А дальше — цепная реакция: сбои в производстве, проблемы с восстановлением, остановка целых участков ВПК. Без электричества, без стабильного снабжения, без запаса прочности», — констатирует источник.

Пророчество Жириновского: что ждет Россию, Украину и НАТО?

Жириновский скончался в апреле 2022 года, однако сделанные им предсказания до сих пор тревожат общество. Согласно его заявлениям, конфликт на Украине должен закончиться в 2026 году.

В декабре 2021 года лидер ЛДПР, по мнению многих, предсказал начало СВО. 17 декабря он сказал, что полномасштабный военный конфликт на востоке Украины может начаться в феврале 2022 года. То же самое он повторил на заседании Госдумы 22 декабря. Он призвал потребовать от Киева соблюдать права русскоязычного населения в Донбассе.

«Нужно от них требовать. Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять, а если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу, а какую — вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля», — объявил Жириновский.

Кроме того, политик предсказал, что в 2026 году НАТО не выдержит внутренних противоречий и пересмотрит свои роли. США при этом сконцентрируются на своем континенте.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Судьбоносной Жириновский называл весну 2026 года: внутренние конфликты и гуманитарная катастрофа приведут к разделу Украины между соседними государствами, включая Россию, Польшу, Румынию и Венгрию.

Также 13 января журналист Руслан Осташко напомнил: в 2019 году Жириновский предсказал, что президенты России и США «сядут в Сочи и договорятся», после того как Америка нанесет удар по Ирану.

«10 лет назад Израиль принял решение нанести удар по Ирану. И нанесут — корабли американские уже двигаются к берегам Ирана. Вы это не видите. <…> Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было этого мракобесия, насилия, террора. При этом цены на нефть взлетят, [будет] $120 за баррель!» — утверждал Жириновский.

Предсказания политика не могут не настораживать, ведь часть из них уже сбылась. Так, еще в 1991 году Жириновский говорил о воссоединении Крыма с Россией. Тот же прогноз он повторял в 1998 и 2008 годах.

«Должны вернуться и Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. Там абсолютно русское население, которое никогда никакого отношения к Украине не имело», — предупреждал он.

В 2004 году Жириновский предсказал, что президентом США станет афроамериканец. Барак Обама выиграл выборы в 2008 году. В 2012 году Жириновский предсказал, что президент Украины Виктор Янукович будет свергнут в результате госпереворота из-за неправильной внешней политики.

«На Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже. И так было всегда: то они со шведами, то с поляками, то с турками, то с русскими», — говорил Жириновский.

В 2016 году он предсказал покушение на президента США Дональда Трампа, которое действительно произошло 14 июля 2024 года. В 2019 году Жириновский заговорил о конфликте между Ираном и Израилем. В итоге Израиль атаковал Исламскую Республику 13 июня 2025 года.

В июле 2021 года Жириновский предсказал массовые беспорядки и столкновения в Казахстане. Протесты действительно начались в январе 2022 года.

Протесты в Казахстане Фото: Xinhua/Global Look Press

Возвращение легенды: Авербух заговорил о Линичук

Авербух подтвердил, что поддерживает отношения с вернувшейся в Россию Линичук. Спортсмен рассказал, что будет всегда благодарен наставнику.

«Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов — это наши тренеры, которые привели нас с Ириной Лобачевой к званию чемпионов Европы, мира и серебряным медалям на Олимпийских играх. Я им всегда буду благодарен. <…> Наталья Владимировна совсем недавно вернулась в Россию. Мы поддерживаем отношения, общаемся. Несколько раз встречались, Наталья Владимировна приходила на мой юбилей, когда мне было 50. Вышла на лед, это было очень приятно. Это, безусловно, выдающийся тренер, у которого можно научиться. Большой привет и здоровья», — рассказал Авербух.

Линичук вернулась в Россию в 2023 году. Тренер проработала в США порядка 30 лет. В молодые годы она стала олимпийской чемпионкой 1980-го и двукратной чемпионкой мира, а также многократным призером чемпионатов Европы и мира в период 1974–1980 годов.

