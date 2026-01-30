Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском

В городе Усть-Куте Иркутской области снова задержали местного чиновника. Только если в предыдущий раз это случилось по факту нападения собак на 10-летнего мальчика, то теперь пострадавший — 14-летний ребенок. Подросток, судя по обнаруженным у чиновника видеозаписям, стал жертвой растления. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.
Собаки порвали мальчику ухо
Михаил Тышкивский — сотрудник администрации Усть-Кутского района. Он занимал должность председателя комитета по сельскому хозяйству. Под его ответственность в том числе подпадал вопрос о безнадзорных животных на территории города.
Поэтому Тышкивский оказался под следствием из-за ЧП, произошедшего 5 января. На улице Мехколонны на тропинке около частного сектора на 10-летнего мальчика накинулись бездомные собаки. Животных отогнала женщина одного из находящихся рядом домов. Она же вызвала скорую помощь. Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу с рваной раной уха. Затем его должны были отправить в Иркутск санитарным бортом на дальнейшее лечение.
Соответчицей чиновника стала местная жительница, которая подкармливала животных. И она, и Тышкивский после допроса были отпущены под подписку о невыезде. Последнему вменяли статью о халатности.
Странные СМС для родственников
Позже, 23 января, стало известно, что Тышкивский объявлен в федеральный розыск. Он также перестал выходить на связь.
«Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В связи с нарушением меры пресечения мужчина был объявлен в федеральный розыск», — сообщали в местном управлении СКР.
Telegram-канал «Шелехов говорит» писал, что перед исчезновением мужчина отправил родственникам странные СМС. При этом было известно, что в администрации уже прошли обыски по вышеупомянутому делу.
«Мужеложство с применением насилия»
Впоследствии стало известно, что при обысках в рамках расследования халатности сотрудники СК обнаружили улики, свидетельствующие о более тяжком преступлении. Как сообщает телеканал БСТ, речь идет о неких видеозаписях, на которых изображены Михаил Тышкивский и 14-летний подросток.
На основании этих кадров в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 «Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему».
Читайте также:
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Колодец смерти: расследование гибели ребенка в Нязепетровске зашло в тупик
Слово на букву «ш» стало последним: должника убили в лесу Ленобласти
Ампутируют руки и кормят просрочкой: ужасы интернатов и рехабов в России
«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги