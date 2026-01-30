Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 16:22

Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В городе Усть-Куте Иркутской области снова задержали местного чиновника. Только если в предыдущий раз это случилось по факту нападения собак на 10-летнего мальчика, то теперь пострадавший — 14-летний ребенок. Подросток, судя по обнаруженным у чиновника видеозаписям, стал жертвой растления. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Собаки порвали мальчику ухо

Михаил Тышкивский — сотрудник администрации Усть-Кутского района. Он занимал должность председателя комитета по сельскому хозяйству. Под его ответственность в том числе подпадал вопрос о безнадзорных животных на территории города.

Поэтому Тышкивский оказался под следствием из-за ЧП, произошедшего 5 января. На улице Мехколонны на тропинке около частного сектора на 10-летнего мальчика накинулись бездомные собаки. Животных отогнала женщина одного из находящихся рядом домов. Она же вызвала скорую помощь. Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу с рваной раной уха. Затем его должны были отправить в Иркутск санитарным бортом на дальнейшее лечение.

Соответчицей чиновника стала местная жительница, которая подкармливала животных. И она, и Тышкивский после допроса были отпущены под подписку о невыезде. Последнему вменяли статью о халатности.

Странные СМС для родственников

Позже, 23 января, стало известно, что Тышкивский объявлен в федеральный розыск. Он также перестал выходить на связь.

«Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В связи с нарушением меры пресечения мужчина был объявлен в федеральный розыск», — сообщали в местном управлении СКР.

Фото: t.me/sledcom38*

Telegram-канал «Шелехов говорит» писал, что перед исчезновением мужчина отправил родственникам странные СМС. При этом было известно, что в администрации уже прошли обыски по вышеупомянутому делу.

«Мужеложство с применением насилия»

Впоследствии стало известно, что при обысках в рамках расследования халатности сотрудники СК обнаружили улики, свидетельствующие о более тяжком преступлении. Как сообщает телеканал БСТ, речь идет о неких видеозаписях, на которых изображены Михаил Тышкивский и 14-летний подросток.

На основании этих кадров в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 «Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему».

Читайте также:

Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову

Колодец смерти: расследование гибели ребенка в Нязепетровске зашло в тупик

Слово на букву «ш» стало последним: должника убили в лесу Ленобласти

Ампутируют руки и кормят просрочкой: ужасы интернатов и рехабов в России

«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги

происшествия
уголовные дела
дети
криминал
насилие
изнасилования
педофилы
педофилия
Россия
Иркутская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции
Российские войска освободили населенный пункт в Запорожье
Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе
OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта
Национальный музей присоединился к агрессивной дерусификации на Украине
В Google придумали, как генерировать 3D-миры
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире
Жителям Камчатки рассказали, прекратится ли снег на следующей неделе
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии
Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского
В МИД назвали истинную причину запрета на поставки российского газа в ЕС
«Шли на СВО за идею»: позывной Красавчик о дружбе в окопах и поддержке тыла
Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг
В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике
Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах
Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов
«Не будет катастрофой»: Грушко об отказе США продлить СНВ-3
«Не можем рисковать»: школы приграничного региона переведут на дистант
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Стармер поел галлюциногенных грибов в Пекине
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.