Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском

В городе Усть-Куте Иркутской области снова задержали местного чиновника. Только если в предыдущий раз это случилось по факту нападения собак на 10-летнего мальчика, то теперь пострадавший — 14-летний ребенок. Подросток, судя по обнаруженным у чиновника видеозаписям, стал жертвой растления. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Собаки порвали мальчику ухо

Михаил Тышкивский — сотрудник администрации Усть-Кутского района. Он занимал должность председателя комитета по сельскому хозяйству. Под его ответственность в том числе подпадал вопрос о безнадзорных животных на территории города.

Поэтому Тышкивский оказался под следствием из-за ЧП, произошедшего 5 января. На улице Мехколонны на тропинке около частного сектора на 10-летнего мальчика накинулись бездомные собаки. Животных отогнала женщина одного из находящихся рядом домов. Она же вызвала скорую помощь. Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу с рваной раной уха. Затем его должны были отправить в Иркутск санитарным бортом на дальнейшее лечение.

Соответчицей чиновника стала местная жительница, которая подкармливала животных. И она, и Тышкивский после допроса были отпущены под подписку о невыезде. Последнему вменяли статью о халатности.

Странные СМС для родственников

Позже, 23 января, стало известно, что Тышкивский объявлен в федеральный розыск. Он также перестал выходить на связь.

«Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В связи с нарушением меры пресечения мужчина был объявлен в федеральный розыск», — сообщали в местном управлении СКР.

Фото: t.me/sledcom38*

Telegram-канал «Шелехов говорит» писал, что перед исчезновением мужчина отправил родственникам странные СМС. При этом было известно, что в администрации уже прошли обыски по вышеупомянутому делу.

«Мужеложство с применением насилия»

Впоследствии стало известно, что при обысках в рамках расследования халатности сотрудники СК обнаружили улики, свидетельствующие о более тяжком преступлении. Как сообщает телеканал БСТ, речь идет о неких видеозаписях, на которых изображены Михаил Тышкивский и 14-летний подросток.

На основании этих кадров в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 «Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему».

