О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Холодной войной называют противостояние Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, происходившее с 5 марта 1946-го по 1 февраля 1992 года. Несмотря на то что этот конфликт именуется войной, между государствами не произошло ни одного вооруженного конфликта. Тем не менее конфликты происходили в других странах, а СССР и США принимали в них активное участие. Изучая историю, вам даже может показаться, что они это делали больше из принципа. Но не всё так однозначно.

Суть холодной войны

Холодную войну называют холодной потому, что на территориях противоборствующих стран не произошло ни одного вооруженного сражения и армии СССР и США не участвовали в открытом столкновении друг против друга.

Впервые термин «холодная война» применил писатель Джордж Оруэлл в своей статье «Ты и атомная бомба» в 1945 году. В ней он пишет о создании ядерного оружия и дальнейших последствиях. Автор говорит, что если атомная бомба окажется таким же простым и дешёвым изобретением, как, например, будильник, то мир скатится в прошлое, в варварские времена. Если же это уникальная и редкая вещь, то страны, владеющие подобным оружием, смогут устанавливать мир на земле, но методы будут отнюдь не мирными. Это и будет холодной войной.

Холодная война между СССР и США отчасти и характеризовалась созданием, распространением и последующим запугиванием ядерным оружием. Но речь не только о нём. Суть войны заключалась и в гонке других вооружений. Чем больше оружия создаст государство, тем внушительнее его угрозы.

Существовали и другие средства ведения холодной войны. Одним из таких является создание противоборствующих военных союзов, в которые входят не только Советский Союз и Штаты. Так, 4 апреля 1949 года было провозглашено создание Североатлантического военного блока (НАТО), в который помимо США и соседствующей Канады вошёл ряд европейских капиталистических государств — Великобритания, Франция, страны Бенилюкса, Норвегия, Исландия, Дания, Италия и Португалия. Этот альянс существует и сегодня, несмотря на формальное прекращение холодной войны.

Суть холодной войны Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ответ от СССР поступил несколько позднее. 14 мая 1955 года в Польше был подписан документ, который оформил военно-политический союз социалистических государств, также известный как Варшавский договор. В него вошли такие страны, как СССР, Польша, ГДР, Румыния, Чехословакия, Венгрия, Албания и Болгария. Этот договор просуществовал вплоть до окончания холодной войны. Основной его целью был отказ от военных конфликтов и угроз, а также взаимопомощь в случае нападения, в том числе с помощью вооруженных сил государств.

Причины войны

Формальную причину холодной войны многие историки вычленяют из знаменитой фултонской речи экс-премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которую он произнёс в США 5 марта 1946 года. В ней он рассказал, что после Второй мировой войны Америка стала главным мировым лидером, светочем демократии, в то время как Советский Союз за счёт социалистической риторики пытается достичь тоталитарного контроля над другими государствами, перекрывая железным занавесом половину Европы. Также Черчилль высказал желание на основе военной силы найти взаимопонимание с Россией.

Несмотря на то что политик произнёс эту речь уже не являясь представителем британской власти, она стала манифестом холодной войны. Но помимо высказанных им причин противостояния существовало и много других. Условно их можно поделить на три группы.

Политические причины

СССР и США были союзниками во Вторую мировую войну. Одержав победу над Германией, страны не смогли дипломатическим путём договориться о послевоенном устройстве мира. Именно поэтому и капиталистическая Америка, и социалистический Советский Союз боялись увеличения влияния друг друга на политику и режим других государств. Это была борьба за сферы влияния и статус единоличной сверхдержавы.

Холодная война между СССР и США Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Экономические причины

От политических решений, побед и поражений зависят и экономические возможности государств. Между дружественными странами происходит обмен сырья и конечных продуктов всех форм потребления. Таким образом, борьба СССР и США велась и за рынки оборота своих и чужих ресурсов. Более того, контролируя территории других государств, контролируются и их ресурсы, включая такие важные, как нефть, газ, полезные ископаемые. И даже если властям государства не удаётся распоряжаться всеми благами зависимых стран, они по крайней мере ограничивают их от влияния извне. Большинство войн в истории велось как раз за развитие экономики стран, и холодная война не исключение.

Военные причины

Несмотря на то что и СССР, и США в ходе Второй мировой войны сражались на одной стороне, их идеологии коренным образом различались, они противопоставлялись друг другу. Каждое из государств боялось нападения на него, что после масштабной войны казалось весьма реальным. В связи с этим Америка и Советский Союз развязали гонку вооружений. Она была публичной и отчасти велась для того, чтобы показать сопернику свою мощь и потенциально отпугнуть его от военного столкновения. Многие называют предтечей гонки вооружений атомные бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки, проведённые Военно-воздушными силами США. Таким образом они хотели показать свой боевой потенциал, а также готовность действовать военным путём в любой момент.

Основные периоды холодной войны

Традиционно принято разделять холодную войну на пять ключевых этапов. Главным образом их характеризовала деятельность политиков, находящихся во главе СССР и США. По мере их сменяемости сменялись и настроения войны. Также на общий фон войны влияла и деятельность внутри других государств, особенно там, где велась борьба приверженцев капитализма и социализма.

Начало войны

Официально холодная война началась 5 марта 1946 года с фултонской речи Уинстона Черчилля. В ней он сказал, что США находятся на вершине мировой силы и бок о бок с Великобританией должны бороться против зла, войны и тирании. Под тиранией он имел в виду коммунистический блок стран, который, по его мнению, добивается своих целей исключительно с помощью войны, раздора и экспансии.

Основные периоды холодной войны Фото: Scherl/Global Look Press

Неофициальное заявление Черчилля о холодной войне позже закрепится документом, известным как Доктрина Трумэна. Это внешнеполитическая программа, о которой объявил 12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн. Основной тезис программы — гуманитарная и финансовая поддержка стран с некоммунистическим режимом в обмен на размещение там американских военных баз. Ставились они там, разумеется, для расширения боевого потенциала США, а также для сдерживания сил Советского Союза.

В апреле 1948 года был провозглашен план Маршалла. В сущности, он являлся масштабной программой помощи европейским странам, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Выдвинут был госсекретарём США Джорджем Маршаллом из-за боязни коммунистической экспансии на территории Европы. Поддержка была оказана почти всем некоммунистическим государствам Западной Европы, скандинавским странам, а также Турции и Греции. Отдельным пунктом стояло оказание помощи Западной Германии, так как эта территория была экономически зависима от СССР. В ответ на действия США Советский Союз запретил сухопутное сообщение с Западным Берлином. В результате подобных действий в 1949 году Германия официально раскололась на два государства с разными режимами и союзниками — Федеративная Республика Германия (ФРГ) и Германская Демократическая Республика (ГДР). Это событие вошло в историю как Берлинский кризис. Позднее по инициативе властей ГДР на границе государств была построена Берлинская стена.

В ответ на доктрину Трумэна и план Маршалла 18 января 1949 года СССР в союзе с другими коммунистическими странами учреждают Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Основные задачи организации — взаимопомощь между странами-участницами, экономическое и научно-техническое содружество. В ходе существования организации между государствами были налажены рынки сбыта сырья, продовольствия, технического оснащения.

Чуть позднее, 4 апреля 1949 года, западные страны создадут Североатлантический альянс (НАТО). Основной целью создания такого объединения являлась защита суверенитета независимых государств, входящих в состав союза. Таким образом, если на страну — участницу НАТО нападало другое государство, это означало нападение на весь антивоенный блок.

Период холодной войны Фото: Lothar Heidtmann/dpa/Global Look Press

На фоне политических событий продолжается и гонка вооружений. Так, 29 августа 1949 года на территории Казахстана Советский Союз успешно тестирует запуск своего первого заряда для атомного оружия. В дальнейшем этот факт повлияет на внешнюю политику СССР, так как теперь и он может диктовать условия под угрозами ядерного взрыва.

Обострение конфликта

Второй этап, который длился чуть больше семи лет (1955–1962), чуть не стал последним периодом холодной войны. Связано это с большой угрозой развязывания третьей мировой. Но обо всем по порядку.

14 мая 1955 года в Польше был подписан документ, который оформил военно-политический союз социалистических государств, также известный как Варшавский договор. В него вошли СССР, Польша, ГДР, Румыния, Чехословакия, Венгрия, Албания и Болгария. Этот договор просуществовал вплоть до окончания холодной войны. Основной его целью был отказ от внешних военных конфликтов и угроз, а также взаимопомощь в случае нападения, в том числе с помощью вооружённых сил государств.

Однако заключение этого договора не спасло от конфликтов внутренних. В разное время в ГДР, Румынии и Чехословакии вспыхивали антикоммунистические бунты. Большая часть населения этих стран была недовольна политикой СССР по коллективизации и индустриализации. Тем не менее восстания подавлялись Советской армией.

Одним из крупнейших вооружённых конфликтов XX века стала вьетнамская война. На ней СССР и США также продолжили противостояние. Американское правительство поддерживало Южный Вьетнам, в котором и началось восстание. В общей сложности на фронт было отправлено свыше полумиллиона американцев. Советский Союз также принял участие в войне. Разумеется, на противоположной стороне, на стороне Северного Вьетнама. В основном советские солдаты вели обстрелы с зенитных установок и с воздуха.

Что такое холодная война? Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 1961 году властями США было принято радикальное решение разместить ракеты средней дальности на территории члена НАТО Турции. Расстояния хватало, чтобы они долетели до Москвы и ряда других крупных городов Советского Союза. В ответ на это СССР втайне перевозит свои ракеты на территорию дружественной Кубы, которая находится на одном континенте с США. Последние вводят морскую блокаду вокруг территории Кубы. В это время советская подлодка как раз должна была перевезти баллистические ракеты на территорию страны. Мир находился в шаге от ядерной войны, однако ее удалось избежать дипломатическим путем. 28 октября на встрече министра юстиции США Роберта Кеннеди и посла СССР Анатолия Добрынина было принято решение о выводе советских ракет с территории Кубы и американских с территории Турции. Дальнейший период холодной войны войдёт в историю как «оттепель».

Политика разрядки

С приходом к власти в СССР Леонида Брежнева отношения между двумя странами начинают утепляться. Одним из символов первой «оттепели» можно считать подписанный в Москве в 1972 году Договор о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-1) с президентом США Ричардом Никсоном. Брежнев и Никсон не только вели свои страны к содружеству, но и сами стали близкими друзьями.

В августе 1975 года в Финляндии были подписаны Хельсинкские соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе. 35 государств закрепили между собой правовые, военные, экономические и гуманитарные договорённости. Среди подписавшихся были и СССР с США.

Тем не менее даже в этот период проходили вооружённые конфликты в Европе, например, в столице Чехословакии, Праге. Пришедший к власти в стране Александр Дубчек успешно провёл ряд либеральных реформ в стране. Население его всецело поддержало. В истории этот период запомнится под названием Пражская весна. Однако правительствам других стран — участниц Варшавского договора такие реформы оказались не по нраву, и в августе 1968 года они ввели свои войска на территорию дружественной Чехословакии. В результате правительства обеих сторон пошли на переговоры, и Пражская весна была подавлена. В самой Чехословакии произошли перестановки во власти.

Итоги и последствия холодной войны Фото: CTK/Global Look Press

Афганская война

Новый этап очерчен от остальных новым принципиальным столкновением взглядов и интересов СССР и США, а именно войной в Афганистане, которая началась в декабре 1979 года. К тому времени власть в стране захватила Народно-демократическая партия Афганистана. Новоиспечённые члены правительства посадили в тюрьму бывшего президента страны и провели ряд жёстких и непопулярных среди местного населения реформ. Коммунистическая власть казнила свыше 27 тысяч оппозиционеров по всей стране. В стране начали формироваться повстанческие группы моджахедов, поддерживаемые правительством США.

Глава страны Хафизулла Амин запросил помощи у дружественного Советского Союза в борьбе с протестующими. Вскоре Брежнев ввел войска на территорию Афганистана. Советский Союз всячески пытался подавить действия моджахедов. Это вызвало бурную реакцию в мире. В ООН прошло голосование по протесту против советского вмешательства во внутренний конфликт Афганистана. Большинством голосов резолюция была принята. Позднее президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпиады 1980 года, которая должна была пройти в Москве. К середине войны численность советских войск в Афганистане превысила 100 тысяч человек.

Все изменилось с приходом к власти в СССР Михаила Горбачева в 1985 году. Он заявил о решении вывести войска с афганских земель. 14 апреля 1988 года было подписано «Соглашение по урегулированию ситуации в Республике Афганистан». Участниками, подписавшими этот документ, были Пакистан, Афганистан, СССР и США. Резолюция гарантировала вывод советских войск из Афганистана. Тем не менее после того, как это произошло, война продолжилась.

СССР Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press

Завершение войны

Финальный этап войны характеризуется тотальными развалами коммунистических режимов во многих странах мира, а также установлением дипломатических и даже дружественных отношений между вчерашними противниками.

В октябре 1986 года президенты СССР и США Михаил Горбачёв и Рональд Рейган на встрече в Рейкьявике подняли вопрос о полном ядерном разоружении. Уже спустя год они подписали договор об уничтожении ракет малой и средней дальности.

В 1989 году Горбачёв встретился уже с новым президентом Америки, Джорджем Бушем — старшим. Делегация СССР заявила о готовности проводить двустороннее сотрудничество.

В том же году в странах Варшавского договора прошла череда бархатных (ненасильственных) революций. В результате событий Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Албания и ГДР были полностью декоммунизированы. Последняя стала инициатором сноса Берлинской стены, как когда-то строительства. Кому-то именно этим событием запомнится окончание холодной войны.

26 декабря 1991 года в ходе революции произошел распад Советского Союза. Он был вызван множеством факторов, таких как: перестройка, массовые забастовки, раскол в компартии, путч ГКЧП и др. В результате распада, государство разделилось на множество независимых республик.

Однако официальной датой окончания холодной войны принято считать 1 февраля 1992 года. В этот день новоизбранный президент РСФСР и глава США Джордж Буш — старший подписали Кэмп-Дэвидскую декларацию, в которой прямым текстом сказано, что Россия и Америка не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников.

Итоги холодной войны Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press

Итоги и последствия холодной войны

Разоружение ядерных держав.

Свержение социалистического режима в странах — участницах Варшавского договора.

Распад СССР на ряд независимых государств.

Установление Соединенными Штатами Америки статуса лидирующей державы.

